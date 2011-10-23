Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI QUARTA GIORNATA

23/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE B,   I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA. Si Ã¨ giocata la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 CESIN CUS TORINO -  RUGBY ROVATO  21 â 22  (1-4) ASTI RUGBY 1981  -  RUGBY PARABIAGO  21 â 35  (0-5) RUGBY LUMEZZANE - BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO  27 â 30  (1-4) RUGBY LECCO  - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA   15 â 17  (1-4) RUGBY SONDRIO SERTORI - BIELLA RUGBY CLUB   18 â 05  (4-0) Riposa: RUGBY ALESSANDRIA   Classifica: Cus Genova punti 19; Rovato e Rugby Torino punti 17; Biella punti 13;  Cus Torino e Parabiago punti 11;  Lecco punti 7; Sondrio punti 6; Alessandria punti 4; Lumezzane punti 2;  Asti punti 0; Amatori Milano punti -24.   *****La classifica verrÃ  aggiornata con il comunicato del Giudice Sportivo della prossima settimana. ^Amatori Milano 24 (venti) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia a tre gare di campionato. ^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. GIRONE  2 â IV TURNO -  23 ottobre 2011 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE  - AMAT. PARMA RUGBY 14 â 34  (0-5) VASARI RUGBY AREZZO  - AUTOSICA IMOLA RUGBY  27 â 13  (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE - PIERANTONI RUGBY PESARO  49 â 03  (5-0) PIACENZA RUGBY 1947 - LIOMATIC CUS PERUGIA  18 â 25  (1-4) RUGBY NOCETO   - UNION RUGBY TIRRENO  15 â 13  (4-1) U. R. PRATO SESTO -  RUGBY COLORNO  25 â 48  (1-5) Classifica: Amatori Parma punti 19; Noceto punti 17; Colorno punti 16; Tirreno, Cus Perugia e Unione Bolognese punti 15;  Imola punti 11;  Piacenza punti 7; Arezzo punti 6; Sesto Prato punti 1; Civitavecchia e Pesaro punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â IV TURNO 23 ottobre 2011 RANGERS RUGBY VICENZA -  TXT CUS FERRARA RUGBY 55 â 17 (5-0) CUS PADOVA - VILLORBA RUGBY   23 â 09  (4-0) RUGBY BELLUNO -  VALSUGANA R. PADOVA   00 â 22 (0-5) DAK RUGBY MANTOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE   08 â 23 (0-4) RUGGERS TARVISIUM -  JESOLO RUGBY    46 â 08  (5-0) RUGBY MIRANO 1957   - DOPLA RUGBY CASALE   25 â 29  (1-4)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 16;  Vicenza punti 15; Cus Padova punti 14; Villorba e Casale punti 12; Valsugana punti 11; Mirano punti 10;  Villadose punti 5; Belluno e Jesolo punti 4; Mantova punti 1; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - COLLEFERRO R 18 â 14  (4-1)  PALERMO R. CLUB 2005 - ARIETI R. RIETI   13 â 06  (4-1) NERONIANA ANZIO  - AMAT. R. MESSINA  34 â 12  (4-0) RUGBY FC SEGNI  - PARTENOPE RUGBY  29 â 08  (4-0) FRASCATI MINI R. 2001  - CUS ROMA   06 â 00  (4-1) PRIMAVERA RUGBY   -  GRAN SASSO RUGBY   03 â 31  (0-5) Classifica: Gran Sasso punti 17; Palermo punti 12; Reggio Calabria punti 11;  Rieti punti 10;  Cus Roma e Mini Rugby Frascati punti 9;  Primavera, Amatori Messina punti 8;Partenope  Napoli e Colleferro punti 7;  Anzio punti 6; Segni punti 0. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
