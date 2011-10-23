(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
23/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 23.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 23 ottobre 2011 SERIE B, I RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA. Si Ã¨ giocata la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 CESIN CUS TORINO - RUGBY ROVATO 21 â 22 (1-4) ASTI RUGBY 1981 - RUGBY PARABIAGO 21 â 35 (0-5) RUGBY LUMEZZANE - BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO 27 â 30 (1-4) RUGBY LECCO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 15 â 17 (1-4) RUGBY SONDRIO SERTORI - BIELLA RUGBY CLUB 18 â 05 (4-0) Riposa: RUGBY ALESSANDRIA Classifica: Cus Genova punti 19; Rovato e Rugby Torino punti 17; Biella punti 13; Cus Torino e Parabiago punti 11; Lecco punti 7; Sondrio punti 6; Alessandria punti 4; Lumezzane punti 2; Asti punti 0; Amatori Milano punti -24. *****La classifica verrÃ aggiornata con il comunicato del Giudice Sportivo della prossima settimana. ^Amatori Milano 24 (venti) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia a tre gare di campionato. ^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. GIRONE 2 â IV TURNO - 23 ottobre 2011 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - AMAT. PARMA RUGBY 14 â 34 (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - AUTOSICA IMOLA RUGBY 27 â 13 (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE - PIERANTONI RUGBY PESARO 49 â 03 (5-0) PIACENZA RUGBY 1947 - LIOMATIC CUS PERUGIA 18 â 25 (1-4) RUGBY NOCETO - UNION RUGBY TIRRENO 15 â 13 (4-1) U. R. PRATO SESTO - RUGBY COLORNO 25 â 48 (1-5) Classifica: Amatori Parma punti 19; Noceto punti 17; Colorno punti 16; Tirreno, Cus Perugia e Unione Bolognese punti 15; Imola punti 11; Piacenza punti 7; Arezzo punti 6; Sesto Prato punti 1; Civitavecchia e Pesaro punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â IV TURNO 23 ottobre 2011 RANGERS RUGBY VICENZA - TXT CUS FERRARA RUGBY 55 â 17 (5-0) CUS PADOVA - VILLORBA RUGBY 23 â 09 (4-0) RUGBY BELLUNO - VALSUGANA R. PADOVA 00 â 22 (0-5) DAK RUGBY MANTOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 08 â 23 (0-4) RUGGERS TARVISIUM - JESOLO RUGBY 46 â 08 (5-0) RUGBY MIRANO 1957 - DOPLA RUGBY CASALE 25 â 29 (1-4) Classifica: Rugger Tarvisium punti 16; Vicenza punti 15; Cus Padova punti 14; Villorba e Casale punti 12; Valsugana punti 11; Mirano punti 10; Villadose punti 5; Belluno e Jesolo punti 4; Mantova punti 1; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â IV TURNO â 23 ottobre 2011 GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - COLLEFERRO R 18 â 14 (4-1) PALERMO R. CLUB 2005 - ARIETI R. RIETI 13 â 06 (4-1) NERONIANA ANZIO - AMAT. R. MESSINA 34 â 12 (4-0) RUGBY FC SEGNI - PARTENOPE RUGBY 29 â 08 (4-0) FRASCATI MINI R. 2001 - CUS ROMA 06 â 00 (4-1) PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY 03 â 31 (0-5) Classifica: Gran Sasso punti 17; Palermo punti 12; Reggio Calabria punti 11; Rieti punti 10; Cus Roma e Mini Rugby Frascati punti 9; Primavera, Amatori Messina punti 8;Partenope Napoli e Colleferro punti 7; Anzio punti 6; Segni punti 0. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
