SERIE B. RISULTATI QUATTORDICESIMA GIORNATA.

Si è giocata la quattordicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XIV TURNO – 17.02.2013 RUGBY LECCO - RUGBY GRANDE MILANO 20 – 21 (1-4) VII° RUGBY TORINO - ASTI RUGBY 20 – 13 (4-1) RUGBY MILANO - RUGBY SONDRIO 21 – 07 (4-0) C.U.S GENOVA RUGBY - RUGBY ROVATO 50 – 08 (5-0) RUGBY UNION 96 MILANO - RUGBY PARABIAGO 17 – 19 (1-4) RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB rinviata per impraticabilità campo Classifica: Biella punti 55; Cus Genova punti 47;Grande Milano punti 44; Parabiago punti 43; Asr Milano punti 40; Rovato punti 33; Rugby VII Torino punti 32; Sondrio punti 26; Lecco punti 22; Asti punti 16; Union 96 Milano punti 13; Alessandria punti 7. SERIE B – GIRONE 2 – XIV TURNO – 17.02.2013 RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - FIRENZE RUGBY CLUB 27 – 16 (4-0) VASARI RUGBY AREZZO - UNION RUGBY TIRRENO 13 – 12 (4-1) C.U.S. PERUGIA RUGBY - RUGBY VITERBO 56 – 03 (5-0) LIVORNO RUGBY - UNIONE RUGBY PRATO SESTO 19 – 47 (0-5) RENO RUGBY BOLOGNA - PIACENZA RUGBY 29 – 34 (2-5) RUGBY NOCETO - PESARO rugby rinviata per impraticabilità del campo Classifica: Cus Perugia punti 52; Pesaro e Prato Sesto punti 48; Noceto e Piacenza punti 39; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 26; Firenze Rugby punti 23; Cecina punti 22; Viterbo punti 21; Arezzo punti 15; Reno Bologna punti 13. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XIV TURNO – 17.02.2013 RUGBY CONEGLIANO - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 17 – 44 (0-5) VILLORBA RUGBY - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 09 – 05 (4-1) CUS FERRARA RUGBY - RUGBY CASALE 28 – 22 (5-1) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGGERS TARVISIUM 18 – 19 (1-4) JESOLO RUGBY - RUGBY MIRANO 13 – 11 (4-1) RUGBY BASSANO - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 34 – 24 (5-1) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 58; Tarvisium punti 50; Mirano punti 47; Lyons Venezia Mestre punti 42; Casale punti 32; Cus Ferrara punti 31; Villadose punti 27; Bassano punti 26; Jesolo punti 25; Villorba punti 23; Conegliano e Bassa Bresciana punti 21. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XIV TURNO – 17.02.2013 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - COLLEFERRO RUGBY 26 – 26 (2-2) ARIETI RUGBY RIETI - PARTENOPE RUGBY 16 – 03 (4-0) RUGBY F.C. SEGNI - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 20 – 30 (0-4) PRIMAVERA RUGBY - C.U.S. ROMA RUGBY 13 – 37 (0-5) GRAN SASSO RUGBY - RUGBY CITTA' DI FRASCATI 21 – 15 (4-1) BENEVENTO RUGBY - AMATORI RUGBY MESSINA 20 – 19 (4-1) Classifica: Gran Sasso punti 61; Benevento punti 45; Reggio Calabria punti 43; Colleferro punti 37; Cus Roma e Rieti punti 34; Partenope Napoli punti 28; Città di Frascati punti 25; Amatori Messina punti 23; Primavera, Segni e Civitavecchia punti 19. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
