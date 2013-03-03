(RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI QUINDICESIMA GIORNATA
03/03/2013
03.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
Roma, 3 Marzo 2013
SERIE B. RISULTATI DELLA QUINDICESIMA GIORNATA
Si è giocata la quindicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE 1 – XV TURNO – 03.03.2013
RUGBY GRANDE MILANO - VII° RUGBY TORINO 29 – 00 (5-0)
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY LECCO 20 – 06 (4-0)
RUGBY SONDRIO - RUGBY ALESSANDRIA 11 – 06 (4-1)
BIELLA RUGBY CLUB – ASR MILANO RUGBY 26 – 20 (4-1)
RUGBY PARABIAGO - C.U.S. GENOVA RUGBY 17 – 27 (0-4)
RUGBY ROVATO - RUGBY UNION 96 MILANO 19 – 17 (4-1)
Classifica:
Biella punti 59; Cus Genova punti 55; Grande Milano punti 49; Parabiago punti 47; Asr Milano punti 41; Rovato punti 37; Sondrio punti 34; Rugby VII
Torino punti 32; Lecco punti 22; Asti punti 20; Union 96 Milano punti 14; Alessandria punti 8.
SERIE B – GIRONE 2 – XV TURNO – 03.03.2013
FIRENZE RUGBY CLUB - RUGBY NOCETO 13 – 20 (1-4)
PESARO RUGBY - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA
UNION RUGBY TIRRENO - C.U.S. PERUGIA RUGBY 20 – 24 (1-4)
RUGBY VITERBO - VASARI RUGBY AREZZO 06 – 11 (1-4)
LIVORNO RUGBY - PIACENZA RUGBY 10 – 22 (0-4)
UNIONE RUGBY PRATO SESTO - RENO RUGBY BOLOGNA 57 – 06 (5-0)
Classifica:
Cus Perugia punti 56; Pesaro e Prato Sesto punti 53; Noceto e Piacenza punti 43; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 27; Firenze Rugby punti 24;
Cecina e Viterbo punti 22; Arezzo punti 19; Reno Bologna punti 13.
^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.
SERIE B – GIRONE 3 – XV TURNO – 03.03.2013
FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - VILLORBA RUGBY 27 – 13 (4-0)
LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - RUGBY CONEGLIANO 23 – 23 82-2)
DOPLA RUGBY CASALE - VALSUGANA RUGBY PADOVA 09 – 19 m (0-4)
RUGGERS TARVISIUM - TXT CUS FERRARA RUGBY 59 – 12 (5-0)
RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - JESOLO RUGBY 15 – 23 (0-4)
RUGBY MIRANO 1957 - B.B.M. RUGBY BASSANO 67 – 07 (5-0)
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 62; Tarvisium punti 55; Mirano punti 52; Lyons Venezia Mestre punti 44; Casale punti 32; Cus Ferrara e Villadose punti
31; Jesolo punti 29; Bassano punti 26; Villorba e Conegliano punti 23; Bassa Bresciana punti 21.
^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20.
SERIE B – GIRONE 4 – XV TURNO – 03.03.2013
PARTENOPE RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 36 – 40 (2-5)
COLLEFERRO RUGBY 1965 - ARIETI RUGBY RIETI 22 – 05 (4-0)
C.U.S. ROMA RUGBY - RUGBY SEGNI 39 – 35 (5-2)
HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PRIMAVERA RUGBY 36 – 05 (5-0)
RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - MIWA ENERGIA BENEVENTO 27 – 19 (5-0)
AMATORI RUGBY MESSINA - GRAN SASSO RUGBY 11 – 20 (0-4)
Classifica:
Gran Sasso punti 65; Reggio Calabria punti 48; Benevento punti 45; Colleferro punti 41; Cus Roma punti 39; Rieti punti 34; Partenope Napoli e Città
di Frascati punti 30; Civitavecchia punti 24; Amatori Messina punti 23; Segni punti 21; Primavera punti 19.
^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14.
^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
