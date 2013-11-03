RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI QUINTA GIORNATA
Roma, 03 Novembre 2013
Si è giocata la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA V – 03 Novembre 2013
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY LECCO 03 – 18 (0-4)
RUGBY LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO, 40 – 27 (5-0)
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - BIELLA RUGBY CLUB , 17 – 20 (1-4)
RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY MILANO PATARO’, 06 – 44 (0-5)
BEF e D VII° RUGBY TORINO - COENERGIA CAIMANI RUGBY, 22 – 24 (1-4)
RUGBY ROVATO - ASTI RUGBY 1981, 26 – 10 (5-0)
Classifica:
Asr Milano punti 24; Lumezzane punti 19; Parabiago punti 18; Caimani Rugby punti 14; VII Rugby Torino punti 13; Rovato e Marco Polo Cus Brescia punti
10; Sondrio punti 9; Grande Milano punti 8; Biella punti 7, Lecco punti 4, Asti punti -4.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA V - 03 Novembre 2013
DONELLI VINI MODENA - RUGBY NOCETO FC, 08 – 21 (0-4)
R.C. EMERGENTI CECINA - AMATORI PARMA RUGBY, 24 – 24 (2-2)
GUIDI IMPIANTI PESARO - LIVORNO RUGBY, 29 – 07 (5-0)
UMBRIA ENERGY TERNI RUGBY - PIACENZA RUGBY CSD, 12 – 41 (0-5)
RUGBY PARMA FC 1931 - UNION RUGBY TIRRENO, 13 – 13 (2-2)
VASARI RUGBY AREZZO - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, 19 – 16 (4-1)
Classifica:
Pesaro punti 18; Noceto punti 17; Jesi punti 14; Union Tirreno e Livorno punti 13; Amatori Parma punti 12; Cecina punti 11; Modena, Arezzo e Piacenza
punti 9; Rugby Parma punti 8; Umbria Rugby Terni punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA V - 03 Novembre 2013
C.U.S. PADOVA - RUGBY MIRANO 1957, 13 – 16 (1-4)
RUGGERS TARVISIUM - VILLORBA RUGBY, 17 – 11 (4-1)
DOPLA RUGBY CASALE - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE, 22 – 13 (4-0)
BBM RUGBY BASSANO - FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE, 16 – 23 (1-4)
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGBY SILEA, 18 – 06 (4-0)
Riposa: RUGBY PAESE
Classifica:
Mirano punti 19; Tarvisium punti 16; Casale punti 15; Paese punti 12; Cus Ferrara punti 11, Villadose punti 9; Silea punti 8; Cus Padova punti 7;
Bassano e Villorba punti 6; Venezia Mestre punti 5.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA V - 03 Novembre 2013
AVEZZANO RUGBY - SVICAT RUGBY LECCE, 16 – 14 (4-1)
ARIETI RUGBY RIETI - COLLEFERRO R. 1965, 19 – 38 (0-5)
C.U.S.ROMA RUGBY - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, 22 – 16 (5-1)
REGGIO CALABRIA RUGBY - A.P. PARTENOPE RUGBY, 33 – 19 (5-0)
UNION RUGBY VITERBO - R. CITTA' DI FRASCATI, 05 – 12 (1-4)
AMATORI R. MESSINA - PRIMAVERA RUGBY, 25 – 17 (4-0)
Classifica:
Città di Frascati e Cus Roma punti 21; Amatori Messina e Colleferro punti 18; Primavera e Viterbo punti 15; Lecce punti 12; Partenope Napoli punti 9;
Avezzano punti 7; Reggio Calabria punti 6; Rieti punti 3; Ragusa punti 1.
