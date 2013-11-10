RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI SESTA GIORNATA
Roma, 10 Novembre 2013
SERIE B.
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SESTA GIORNATA
Si è giocata la sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO – BEF-eD VII° RUGBY TORINO, 25 – 05 (4-0)
RUGBY PARABIAGO - RUGBY SONDRIO SERTORI, 40 – 10 (5-0)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - BIELLA RUGBY CLUB, 03 – 03 (2-2)
RUGBY MILANO - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, 20 – 06 (4-0)
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO, 25 – 32 (1-4)
RUGBY ROVATO – PATARO’ RUGBY LUMEZZANE, 10 – 24 (0-5)
Classifica:
Asr Milano punti 28; Lumezzane punti 24; Parabiago punti 23; Caimani Rugby punti 16; VII Rugby Torino punti 13; Grande Milano punti 12; Rovato e Marco
Polo Cus Brescia punti 10; Sondrio e Biella punti 9; Lecco punti 8, Asti punti -4.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VI - 10.11.13 – ore 14.30
UNION RUGBY TIRRENO – DONELLI VINI MODENA, 18 – 23 (1-4)
PIACENZA RUGBY CSD - R.C. EMERGENTI CECINA, 26 – 18 (4-0)
GUIDI IMPIANTI PESARO - RUGBY PARMA F.C.1931, 19 – 10 (4-0)
LIVORNO RUGBY - UMBRIA ENERGY TERNI R, 35 – 05 (5-0)
RUGBY NOCETO FC - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, 29 – 07 (5-0)
AMAT. PARMA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, 22 – 00 (5-0)
Classifica:
Pesaro e Noceto punti 22; Livorno punti 18; Amatori Parma punti 17; Jesi e Union Tirreno punti 14; Modena e Piacenza punti 13; Cecina punti 11; Arezzo
punti 9; Rugby Parma punti 8; Umbria Rugby Terni punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
RUGBY SILEA - C.U.S. PADOVA, 19 – 18 (4-1)
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE – RUGGERS TARVISIUM, 16 – 25 (0-4)
DOPLA RUGBY CASALE - TXT CUS FERRARA RUGBY, 30 – 08 (5-0)
LYONS R.VENEZIAMESTRE - BBM RUGBY BASSANO, 32 – 17 (5-0)
RUGBY MIRANO 1957 - RUGBY PAESE, 09 – 33 (0-5)
Riposa: VILLORBA RUGBY
Classifica:
Ruggers Tarvisium e Casale punti 20; Mirano punti 19; Paese punti 17; Silea punti 12; Cus Ferrara punti 11, Lyons Venezia Mestre punti 10; Villadose
punti 9; Cus Padova punti 8; Bassano e Villorba punti 6.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
R. CITTA' DI FRASCATI – AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, 18 – 13 (4-1)
A.P. PARTENOPE RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI, 29 – 09 (4-0)
C.U.S.ROMA RUGBY - UNION RUGBY VITERBO, 44 – 24 85-1)
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - R.REGGIO CALABRIA, 12- 10 (4-1)
SVICAT RUGBY LECCE - PRIMAVERA RUGBY, 16 – 19 (1-4)
COLLEFERRO R.1965 - AMATORI R. MESSINA, 19 – 06 (4-0)
Classifica:
Cus Roma punti 26; Città di Frascati punti 25; Colleferro punti 22; Primavera punti 19; Amatori Messina punti 18; Viterbo punti 16; Lecce e Partenope
Napoli punti 13; Avezzano punti 8; Reggio Calabria punti 7; Ragusa punti 5; Rieti punti 3.
