(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI SESTA GIORNATA
di Redazione
13/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 13.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 13 NOVEMBRE 2011 SERIE B. RISULTATI SESTA GIORNATA Si Ã¨ giocata la sesta giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY LUMEZZANE - RUGBY PARABIAGO25 â 26 (1-4) RUGBY ALESSANDRIA - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 18 â 23 (1-4) BEFeD VII RUGBY TORINO - BIELLA RUGBY CLUB 09 â 27 (0-5) RUGBY LECCO - ASTI RUGBY 25 â 17 (4-0) RUGBY SONDRIO SERTORI - CESIN CUS TORINO 13 â 18 (1-4) Riposa: RUGBY ROVATO Classifica: Cus Genova punti 23; Biella punti 22; Rovato e Parabiago punti 19; Rugby Torino punti 16; Cus Torino punti 14; Lecco punti 13; Sondrio punti 7; Alessandria punti 6; Asti punti 1, Lumezzane punti -2. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. Â SERIE B â GIRONE 2 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 UNIONE R. BOLOGNESE - AMATATORI PARMA RUGBY 18 â 38 (0-5) PIACENZA RUGBY 1947 - AUTOSICA IMOLA RUGBY 26 â 32 (2-5) PIERANTONI RUGBY PESARO - UNION RUGBY TIRRENO 05 â 35 (0-5) LIOMATIC CUS PERUGIA - RUGBY COLORNO 13 â 25 (0-4) RUGBY NOCETO - VASARI RUGBY AREZZO 33 - 12 (5-0) U. R. PRATO SESTO - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 36 â 05 (5-0) Classifica: Amatori Parma punti 28; Colorno punti 25; Noceto e Unione Tirreno punti 22; Unione Bolognese e Cus Perugia punti 19; Imola punti 16; Unione Prato punti 10; Piacenza punti 9; Arezzo punti 7; Civitavecchia punti 4; Pesaro punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 RUGBY BELLUNO - TXT CUS FERRARA 23 â 25 (1-5) DAK RUGBY MANTOVA - VILLORBA RUGBY 10 â 12 (1-4) VALSUGANA R. PADOVA - JESOLO RUGBY 21 â 15 (4-1) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - DOPLA RUGBY CASALE 26 â 26 (2-3) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - CUS PADOVA 27 â 15 (5-0) RUGBY MIRANO 1957 - RANGERS RUGBY VICENZA 08 â 15 (1-4) Classifica: Rugger Tarvisium punti 26; Villorba punti 20; Cus Padova, Casale e Vicenza punti 19; Valsugana punti 15; Mirano e Villadose punti 11; Belluno punti 10; Jesolo punti 6; Cus Ferrara punti 5; Mantova punti 3. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 3 â VI TURNO - 13.11.2011 â ore 14.30 NERONIANA ANZIO â COLLEFERRO 03 â 18 (0-4) POINT BET RUGBY FC SEGNI - ARIETI R. RIETI 25 â 34 (0-5) AMATORI R. MESSINA - CUS ROMA 14 â 17 (1-4) PARTENOPE NAPOLI RUGBY - GRAN SASSO RUGBY 21 â 36 (0-5) FRASCATI MINI R. 2001 - PALERMO R. CLUB 00 â 44 (0-5) PRIMAVERA RUGBY - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 37 â 22 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 27; Palermo punti 21; Rieti punti 20; Cus Roma punti 17; Colleferro punti 15; Primavera punti 13; Partenope Napoli punti 12; Reggio Calabria punti 11; Amatori Messina punti 10; Mini Rugby Frascati punti 9; Anzio punti 7; Segni punti 0. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
