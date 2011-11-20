Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B RISULTATI SETTIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

20/11/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 20.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 20 NOVEMBRE 2011 SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SETTIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la settima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B â Girone A â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Rugby Rovato v Rugby Alessandria 19 â 17  (4-1) Rugby Parabiago v ASR Lecco  17 â 10  (4-1) Banco di San Giorgio Cus Genova v BEF&D Torino  28 â 21  (4-1) Cesin Cus Torino v ASR Lumezzane 30 â 11 (5-0) Asti Rugby v Rugby Sondrio  30 â 10  (4-0) Riposa: Biella Classifica: Cus Genova punti 27; Rovato e Parabiago punti 23; Biella punti 22; Cus Torino punti 19;  Rugby Torino punti 17;  Lecco punti 14; Sondrio e Alessandria punti 7; Asti punti 4, Lumezzane punti -2.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. Serie B â Girone B â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Amatori Parma v Pierantoni Rugby Pesaro 29 â 03 (5-0) Autosica Imola Rugby v Rugby Noceto  00 â 49  (0-5) UR Tirreno v Liomatic Cus Perugia   18 â 13  (4-1) Rugby Colorno v UR Bolognese   52 â 08  (5-0) Civitavecchia Centumcellae v Piacenza Rugby 11 â 05  (4-1) Vasari Arezzo v UR Prato Sesto   08 â 23  (0-4) Classifica: Amatori Parma punti 33; Colorno punti 30; Noceto punti 27; Unione Tirreno punti 26;  Cus Perugia punti 20; Unione Bolognese punti 19;  Imola punti 16; Unione Prato punti 14;  Piacenza punti 10; Civitavecchia punti 8; Arezzo punti 7;  Pesaro punti 0. Serie B â Girone C â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Cus Ferrara v Valsugana Padova  09 â 03  (4-1) Villorba v Ruggers Tarvisium  06 â 15  (0-4) Jesolo Rugby v Fulvia Tour Villadose  20 â 09  (4-0) Rugby Casale v Rugby Belluno  40 â 19  (5-0) Rangers Vicenza v Rugby Mantova  45 â 18  (5-0) Cus Padova v Rugby Mirano  28 â 15  (5-0)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 30; Casale, Vicenza e Cus Padova punti 24;  Villorba punti 20; Valsugana punti 16; Mirano e  Villadose punti 11;  Belluno e  Jesolo punti 10; Cus Ferrara punti 9; Mantova punti 3. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Serie B â Girone D â VII giornata â 20.11.11 â ore 14.30 Colleferro v Amatori Messina 25 â 05  (4-0) Arieti Rieti v Frascati Mini Rugby  55 â 28  (5-1) Cus Roma v Partenope Rugby   21 â 16  (4-1) Neroniana Anzio v Gran Sasso Rugby   16 â 21  (1-4) San Giorgio Reggio Calabria v Point Bet Segni   27 â 28  (1-4) Palermo Rugby v Primavera Rugby    30 â 10  (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 31; Palermo punti 26; Rieti punti 24; Cus Roma punti 21; Colleferro punti 19; Primavera e Partenope Napoli punti 13; Reggio Calabria punti 12; Amatori Messina e  Mini Rugby Frascati punti 10;  Anzio punti 8; Segni punti 5. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â  Â  Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
