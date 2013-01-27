SERIE B. RISULTATI TREDICESIMA GIORNATA
di Redazione
27/01/2013
Si è giocata la tredicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XIII TURNO – 27.1.2013 RUGBY GRANDE MILANO – RUGBY UNION 96 MILANO 25 – 08 (4-0) RUGBY SONDRIO – ASTI RUGBY 16 – 18 (1-4) BIELLA RUGBY CLUB – C.U.S. GENOVA RUGBY 16 – 13 (4-1) RUGBY ROVATO – VII° RUGBY TORINO la partita è rinviata al 24 febbraio 2013 RUGBY PARABIAGO – RUGBY LECCO 26-00 (5-0) ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA – ASR MILANO RUGBY 12 – 19 (1/4) Classifica: Biella punti 51; Grande Milano punti 39;Cus Genova punti 37;Parabiago 35;Rovato punti 33;Asr Milano punti 32; Rugby VII Torino punti 28; Sondrio punti 26; Lecco punti 21; Asti punti 15; Union 96 Milano punti 11; Alessandria punti 7. SERIE B – GIRONE 2 – XIII TURNO – 27.1.2013 FIRENZE RUGBY CLUB – RENO RUGBY BOLOGNA 27 – 7 (4-0) UNION RUGBY TIRRENO – PESARO RUGBY 05 -28 (0-4) RUGBY VITERBO – LIVORNO RUGBY 00 – 19 (0-4) UNIONE RUGBY PRATO SESTO – RUGBY NOCETO 22-03 (4-0) PIACENZA RUGBY – RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 14 – 22 (0-4) C.U.S. PERUGIA RUGBY – VASARI RUGBY AREZZO 15 – 13 (4-1) Classifica: Pesaro punti 48; Cus Perugia punti 42;Noceto e Prato Sesto punti 39; Livorno punti 37; Piacenza 33 Unione Tirreno punti 25; Firenze Rugby punti 23; Emergenti Cecina punti 18; Viterbo punti 17; Reno Bologna punti 11; Arezzo punti 11. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XIII TURNO – 27.1.2013 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 – B.B.M. RUGBY BASSANO 41 – 05 (5-0) DOPLA RUGBY CASALE – LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 26 – 05 (4-0) RUGGERS TARVISIUM – JESOLO RUGBY 31 – 08 (5-0) RUGBY MIRANO 1957 – VILLORBA RUGBY 38 – 19 (5-0) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO – RUGBY CONEGLIANO 17 – 05 (4-0) VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD – TXT CUS FERRARA RUGBY 22 – 08 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 52; Tarvisium e Mirano punti 46; Lyons Venezia Mestre punti 36; Casale punti 30; Cus Ferrara punti 26; Villadose 22; Conegliano e Bassano punti 21 ;Bassa Bresciana punti 20; Villorba punti 19 ; Jesolo punti 17;; ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XIII TURNO – 27.1.2013 POL. AMATORI RUGBY MESSINA – CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 16 – 09 (4-1) ARIETI RUGBY RIETI – RUGBY F.C. SEGNI 20 – 13 (4-1) RUGBY CITTA' DI FRASCATI – PRIMAVERA RUGBY 19 – 13 (4-1) PARTENOPE RUGBY – GRAN SASSO RUGBY 17 – 20 (1-4) COLLEFERRO RUGBY 1965 – MIWA ENERGIA BENEVENTO 27 – 10 (5-0) HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA – C.U.S. ROMA RUGBY 38–10 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 52; Benevento punti 41; Reggio Calabria punti 39; Colleferro punti 35; Rieti punti 30; Cus Roma punti 29; Partenope Napoli punti 28;; Città di Frascati punti 24 ; Amatori Messina punti 22; Primavera, Segni punti 19 ; Civitavecchia punti 17. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
Articolo Successivo
SERIE A. RISULTATI TREDICESIMA GIORNATA
Redazione