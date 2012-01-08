Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

08/01/2012

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 08 GENNAIO 2012 SERIE B. RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA. Si Ã¨ giocata la undicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB  27 â 11 (4-0) RUGBY PARABIAGO - Befed VII RUGBY TORINO  22 â 24  (1-4) RUGBY LECCO  - RUGBY LUMEZZANE  20 â 14 (4-1) CESIN CUS TORINO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA  15 â 20  (1-4)   RUGBY SONDRIO SERTORI  - RUGBY ALESSANDRIA rinviata per impraticabilitÃ  campo Riposa: ASTI RUGBY 1981   Classifica: Cus Genova punti 44; Cus Torino punti 34; Rovato punti 33; Biella punti 31;    Parabiago e Settimo Rugby Torino punti 25;  Lecco punti 20; Alessandria punti 12; Sondrio, Asti e Lumezzane punti 9.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY COLORNO  23 â 22  (4-1) AUTOSICA IMOLA RUGBY - LIOMATIC CUS PERUGIA 13 â 35  (0-5) U. R. PRATO SESTO - PIERANTONI RUGBY PESARO  10 â 16  (1-4) RUGBY NOCETO  - PIACENZA RUGBY    29 â 13  (5-0) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - UNION RUGBY TIRRENO  13 â 26  (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - UNIONE R. BOLOGNESE   31 â 16  (5-1) Classifica: Amatori Parma punti 50; Noceto punti 44; Unione Tirreno punti 40; Colorno punti 37; Cus Perugia punti 35; Unione Bolognese punti 29; Piacenza punti 19;  Imola e Pesaro punti 16; Sesto Prato e Arezzo punti 15;  Civitavecchia punti 9.  ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B â GIRONE 3 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 TXT CUS FERRARA - DOPLA RUGBY CASALE 03 â 17  (0-4) VILLORBA RUGBY - FULVIA TOUR R. VILLADOSE   13 â 34  (0-5) RUGBY MIRANO 1957-  VALSUGANA R. PADOVA  20 â 17 (4-1) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - DAK RUGBY MANTOVA  45 â 07  (5-0)  RANGERS RUGBY VICENZA - JESOLO RUGBY   45 â 12  (5-0) CUS PADOVA - RUGBY BELLUNO  46 â 14  (5-0) Classifica: Rugger Tarvisium punti 44; Vicenza punti 43; Casale punti 42;  Cus Padova punti 38;  Villorba punti 28; Villadose punti 22; Mirano punti 21; Cus Ferrara punti 19; Valsugana  punti 17;  Jesolo punti 13;  Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 COLLEFERRO R.1965 - GRAN SASSO RUGBY 15 â 18  (1-4) ARIETI RUGBY  RIETI - PARTENOPE NAPOLI RUGBY  17 â 06  (4-0) PRIMAVERA RUGBY - AMATORI R. MESSINA  20 â 17  (4-1) FRASCATI MINI R. 2001  - POINT BET RUGBY FC SEGNI  32 â 13  (5-0) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA -  CUS ROMA  17 â 14  (4-1) PALERMO R. CLUB 2005 - NERONIANA ANZIO  annullata a seguito del ritiro dal Campionato Nazionale di Serie B della societÃ  Neroniana Rugby Anzio asd. Classifica: Gran Sasso punti 48; Palermo punti 39; Rieti punti 34;   Cus Roma punti 31;   Colleferro punti 26; Frascati Mini Rugby punti 25; Partenope Napoli e Primavera  punti 19;Reggio Calabria punti 18; Amatori Messina punti 16;   Segni punti 14; Neroniana Anzio punti 13. ^ La societÃ  Neroniana Anzio si Ã¨ ritirata dal Campionato Nazionale di Serie B. La classifica verrÃ  aggiornata dal Giudice Sportivo della FIR a partire dalla prossima riunione. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
