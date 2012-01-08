(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA
di Redazione
08/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 08 GENNAIO 2012 SERIE B. RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA. Si Ã¨ giocata la undicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB 27 â 11 (4-0) RUGBY PARABIAGO - Befed VII RUGBY TORINO 22 â 24 (1-4) RUGBY LECCO - RUGBY LUMEZZANE 20 â 14 (4-1) CESIN CUS TORINO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 15 â 20 (1-4) RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ALESSANDRIA rinviata per impraticabilitÃ campo Riposa: ASTI RUGBY 1981 Classifica: Cus Genova punti 44; Cus Torino punti 34; Rovato punti 33; Biella punti 31; Parabiago e Settimo Rugby Torino punti 25; Lecco punti 20; Alessandria punti 12; Sondrio, Asti e Lumezzane punti 9. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY COLORNO 23 â 22 (4-1) AUTOSICA IMOLA RUGBY - LIOMATIC CUS PERUGIA 13 â 35 (0-5) U. R. PRATO SESTO - PIERANTONI RUGBY PESARO 10 â 16 (1-4) RUGBY NOCETO - PIACENZA RUGBY 29 â 13 (5-0) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - UNION RUGBY TIRRENO 13 â 26 (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - UNIONE R. BOLOGNESE 31 â 16 (5-1) Classifica: Amatori Parma punti 50; Noceto punti 44; Unione Tirreno punti 40; Colorno punti 37; Cus Perugia punti 35; Unione Bolognese punti 29; Piacenza punti 19; Imola e Pesaro punti 16; Sesto Prato e Arezzo punti 15; Civitavecchia punti 9. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B â GIRONE 3 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 TXT CUS FERRARA - DOPLA RUGBY CASALE 03 â 17 (0-4) VILLORBA RUGBY - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 13 â 34 (0-5) RUGBY MIRANO 1957- VALSUGANA R. PADOVA 20 â 17 (4-1) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - DAK RUGBY MANTOVA 45 â 07 (5-0) RANGERS RUGBY VICENZA - JESOLO RUGBY 45 â 12 (5-0) CUS PADOVA - RUGBY BELLUNO 46 â 14 (5-0) Classifica: Rugger Tarvisium punti 44; Vicenza punti 43; Casale punti 42; Cus Padova punti 38; Villorba punti 28; Villadose punti 22; Mirano punti 21; Cus Ferrara punti 19; Valsugana punti 17; Jesolo punti 13; Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â XI TURNO - 08.01.2012 â ore 14.30 COLLEFERRO R.1965 - GRAN SASSO RUGBY 15 â 18 (1-4) ARIETI RUGBY RIETI - PARTENOPE NAPOLI RUGBY 17 â 06 (4-0) PRIMAVERA RUGBY - AMATORI R. MESSINA 20 â 17 (4-1) FRASCATI MINI R. 2001 - POINT BET RUGBY FC SEGNI 32 â 13 (5-0) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - CUS ROMA 17 â 14 (4-1) PALERMO R. CLUB 2005 - NERONIANA ANZIO annullata a seguito del ritiro dal Campionato Nazionale di Serie B della societÃ Neroniana Rugby Anzio asd. Classifica: Gran Sasso punti 48; Palermo punti 39; Rieti punti 34; Cus Roma punti 31; Colleferro punti 26; Frascati Mini Rugby punti 25; Partenope Napoli e Primavera punti 19;Reggio Calabria punti 18; Amatori Messina punti 16; Segni punti 14; Neroniana Anzio punti 13. ^ La societÃ Neroniana Anzio si Ã¨ ritirata dal Campionato Nazionale di Serie B. La classifica verrÃ aggiornata dal Giudice Sportivo della FIR a partire dalla prossima riunione. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI UNDICESIMA GIORNATA
ECCELLENZA, CALVISANO FERMA I CAVALIERI SUL 20-20
