(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. TERZO TURNO
di Redazione
16/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 SERIE B. RISULTATI TERZA GIORNATA Si Ã¨ giocata la terza giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY ROVATO - ASTI RUGBY 31 â 13 (4-0) RUGBY PARABIAGO - CESIN CUS TORINO 19 â 27 (0-4) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY LUMEZZANE 20 â 10 (4-0) BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO - AMATORI.R. MILANO non giocata BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LECCO 27 â 24 (4-1) BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY SONDRIO SERTORI 30 â 06 (5-0) Classifica: Cus Genova punti 15; Rovato e Biella punti 13; Cus Torino punti 10; Rugby Torino punti 8; Parabiago e Lecco punti 6; Alessandria punti 4; Sondrio punti 2; Lumezzane punti 1; Asti punti 0; Amatori Milano punti -20. ^Amatori Milano 20 (venti) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia a due gare di campionato. ^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO (a seguire) AUTOSICA IMOLA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 38 â 05 (5-0) PIERANTONI RUGBY PESARO - PIACENZA RUGBY 26 â 16 (4-0) LIOMATIC CUS PERUGIA - UNIONE R. BOLOGNESE 32 â 27 (5-2) RUGBY COLORNO - RUGBY NOCETO 14 â 16 (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - U. R. PRATO SESTO 26 â 18 (5-0) Classifica: Tirreno punti 14; Noceto punti 13; Colorno, Imola e Cus Perugia punti 11; Unione Bolognese punti 10; Amatori Parma punti 9; Pesaro punti 4; Arezzo e Piacenza punti 1; Sesto Prato e Civitavecchia punti 0. ERIE B â GIRONE 3 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 TXT CUS FERRARA RUGBY - CUS PADOVA 03 â 52 (0-5) VILLORBA RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA 16 â 12 (4-1) VALSUGANA R. PADOVA - DAK RUGBY MANTOVA 26 â 07 (4-0) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - RUGBY BELLUNO 42 â 24 85-0) DOPLA RUGBY CASALE - RUGGERS TARVISIUM 25 19 (4-1) JESOLO RUGBY - RUGBY MIRANO 13 â 21 (0-4) Classifica: Villorba punti 12; Rugger Tarvisium punti 11; Vicenza e Cus Padova punti 10;Mirano punti 9; Casale punti 8; Valsugana punti 6; Belluno e Jesolo punti 4; Rugby Mantova e Villadose punti 1; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 COLLEFERRO R.1965 - PALERMO R. CLUB 15 â 24 (0-4) ARIETI R. RIETI - GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 24 â 22 (5-1) AMAT. R. MESSINA - RUGBY FC SEGNI 18 â 16 (4-1) PARTENOPE RUGBY - NERONIANA ANZIO 41 â 00 (5-0) GRAN SASSO RUGBY - FRASCATI MINI R. 39 â 07 85-0) CUS ROMA - PRIMAVERA RUGBY 17 â 00 (4-0) Classifica: Gran sasso punti 12; Rieti e Cus Roma punti 9; Primavera, Amatori Messina e Palermo punti 8; Reggio Calabria e Partenope Napoli punti 7; Colleferro punti 6; Frascati Mini Rugby punti 5; Anzio punti 2; Segni punti -4. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
