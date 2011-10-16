Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. TERZO TURNO

16/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 16 ottobre 2011 SERIE B.  RISULTATI TERZA GIORNATA Si Ã¨ giocata la terza giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY ROVATO - ASTI RUGBY  31 â 13  (4-0)  RUGBY PARABIAGO  - CESIN CUS TORINO  19 â 27  (0-4) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY LUMEZZANE  20 â 10  (4-0) BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO - AMATORI.R. MILANO non giocata BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LECCO  27 â 24  (4-1) BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY SONDRIO SERTORI  30 â 06 (5-0)   Classifica: Cus Genova punti 15; Rovato e Biella punti 13; Cus Torino punti 10;  Rugby Torino punti 8; Parabiago e Lecco punti 6;  Alessandria punti 4; Sondrio punti 2; Lumezzane punti 1;  Asti punti 0; Amatori Milano punti -20.   ^Amatori Milano 20 (venti) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia a due gare di campionato. ^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO (a seguire) AUTOSICA IMOLA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE  38 â 05  (5-0) PIERANTONI RUGBY PESARO - PIACENZA RUGBY   26 â 16  (4-0) LIOMATIC CUS PERUGIA - UNIONE R. BOLOGNESE   32 â 27  (5-2) RUGBY COLORNO - RUGBY NOCETO     14 â 16  (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - U. R. PRATO SESTO    26 â 18  (5-0) Classifica: Tirreno punti 14; Noceto punti 13; Colorno, Imola e Cus Perugia punti 11;  Unione Bolognese punti 10; Amatori Parma punti 9; Pesaro punti 4;  Arezzo e Piacenza punti 1; Sesto Prato e Civitavecchia punti 0. ERIE B â GIRONE 3 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 TXT CUS FERRARA RUGBY - CUS PADOVA 03 â 52 (0-5) VILLORBA RUGBY - RANGERS RUGBY VICENZA    16 â 12  (4-1) VALSUGANA R. PADOVA - DAK RUGBY MANTOVA   26 â 07  (4-0) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - RUGBY BELLUNO   42 â 24  85-0) DOPLA RUGBY CASALE - RUGGERS TARVISIUM   25  19  (4-1) JESOLO RUGBY - RUGBY MIRANO   13 â 21  (0-4)  Classifica: Villorba punti 12; Rugger Tarvisium punti 11;  Vicenza e Cus Padova punti 10;Mirano punti 9; Casale punti 8;  Valsugana punti 6; Belluno e Jesolo punti 4; Rugby Mantova e Villadose punti 1; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â III TURNO - 16.10.2011 â ORE 15.30 COLLEFERRO R.1965 - PALERMO R. CLUB  15 â 24  (0-4) ARIETI R. RIETI -  GIORGIO R. REGGIO CALABRIA   24 â 22 (5-1) AMAT. R. MESSINA - RUGBY FC SEGNI    18 â 16  (4-1)  PARTENOPE RUGBY - NERONIANA ANZIO   41 â 00  (5-0) GRAN SASSO RUGBY - FRASCATI MINI R.   39 â 07  85-0) CUS ROMA - PRIMAVERA RUGBY   17 â 00  (4-0) Classifica: Gran sasso punti 12;  Rieti e Cus Roma punti 9;  Primavera, Amatori Messina e Palermo  punti 8; Reggio Calabria e Partenope Napoli  punti 7; Colleferro punti 6;  Frascati Mini Rugby punti 5;  Anzio punti 2; Segni punti -4. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
