SERIE B, VENTESIMA GIORNATA. RISULTATI E CLASSIFICA.
di Redazione
28/04/2013
Si è giocata la 20^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B – Girone 1 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30 Biella RC v Rugby Grande Milano 19 – 25 (1-5) Rugby Alessandria v Asti Rugby 08 – 36 (0-5) Sertori Sondrio v VII Rugby Torino 17 – 19 (1-4) Banco di San Giorgio Cus Genova v Rugby Union 96 Milano 26 – 05 (5-0) Rugby Parabiago v Rugby Rovato 38 – 09 (5-0) ASR Milano v Rugby Lecco 09 – 15 (1-4) Classifica: Biella punti 81; Cus Genova punti 78; Parabiago 66; Grande Milano punti 65; Asr Milano punti 56; Rovato punti 52; Rugby VII Torino punti 44; Sondrio punti 43; Asti punti 34; Lecco punti 33; Union 96 Milano punti 20; Alessandria punti 9. Serie B – Girone 2 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30 Rugby Viterbo v Firenze Rugby 28 – 19 85-0) Cus Perugia v Guidi Impianti Pesaro 19 – 18 (4-1) UR Tirreno v Rugby Noceto 28 – 16 (5-0) Livorno Rugby v Reno Bologna 07 – 10 (1-4) Piacenza Rugby v UR Prato-Sesto 07 – 36 (0-5) Vasari Arezzo v Emergenti Cecina 54 – 32 (5-1) Classifica: Cus Perugia punti 77; Prato Sesto punti 76; Pesaro punti 73; Noceto punti 60; Piacenza punti 49; Livorno punti 43; Union Tirreno punti 38; Cecina e Viterbo punti 36; Arezzo punti 34; Reno Bologna punti 26; Firenze Rugby punti 25. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Serie B – Girone 3 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30 Volteco Ruggers Tarvisium v Fulvia Tour Villadose 24 – 13 (4-0) Lyons VeneziaMestre v Valsugana Padova 06 – 11 (1-4) Dopla Rugby Casale v Villorba 20 – 25 (1-4) Jesolo Rugby v Rugby Bassano 18 – 22 (1-4) Bassa Bresciana Leno v Mirano 13 – 17 (1-4) TXT Cus Ferrara v Rugby Conegliano 32 - 16 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 85; Tarvisium punti 77; Lyons Venezia Mestre punti 63; Mirano punti 62; Casale punti 43; Villorba punti 41; Cus Ferrara punti 39; Villadose, Jesolo e Bassano punti 35; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 27. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. Serie B – Girone 4 – XX giornata – 28.04.13 – ore 15.30 Civitavecchia CentumCellae v Primavera 13 – 33 (0-5) Arieti Rieti v Cus Roma 28 – 15 (5-0) Partenope Rugby v Segni 37 – 19 (5-0) Amatori Messina v Città di Frascati 26 – 14 (5-0) Gran Sasso v Rugby Benevento 29 – 06 (5-0) Colleferro v Heliantide Reggio Calabria 30 – 22 85-0) Classifica: Gran Sasso punti 86; Benevento punti 63; Colleferro punti 62; Reggio Calabria punti 61; Cus Roma punti 46; Rieti punti 44; Partenope Napoli punti 41; Frascati punti 40; Amatori Messina punti 35; Primavera punti 33, Civitavecchia punti 30; Segni punti 28. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per ma Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
