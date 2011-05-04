(RUGBY NOTIZIE) SERIE B:DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII TURNO
di Redazione
04/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 4 maggio 2011 SERIE B:DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII TURNO Roma â Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata del Campionato Italiano di Serie B â ultimo turno di regular season - in programma domenica 8 maggio alle ore 15.30. Serie B â Girone 1 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Rugby Alessandria â Rugby Lumezzane, arb.Galante (Varese) CUS Torino Rugby â Rugby Milano, arb. Cusano (Vicenza) CUS Genova Rugby - Rugby Sondrio, arb. Colantonio ( Roma) Ospitaletto Rugby â Biella Rugby, arb. Pretoriani (Milano) Rugby Varese â Rugby Lecco, arb. Guerzoni (Ferrara) Rugby Rovato â Amatori Rugby Capoterra, arb.Mitrea (Treviso) Serie B â Girone 2 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Imola Rugby â Rugby Viterbo, arb. Tarlini (Firenze) CUS Roma Rugby â Pesaro Rugby, arb. Salvi (LâAquila) Rugby Arezzo â Rugby Tirreno, arb. TomÃ² (Roma) Cus Perugia Rugby â Rugby Colorno, arb. Cerino (Napoli) Lions Amaranto â Unione Rugby Capitolina, arb. Blessano (Treviso) Romagna RFC â Unione Rugby Prato, arb. Rossi (Piacenza) Serie B â Girone 3 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Montebelluna Rugby 1977 â Rugby Mantova, arb. Savio (Torino) Rugby Belluno â Rugby Casale, arb. Serchiani (Padova) CUS Padova Rugby â Rugby Bassano, arb. Dordolo (Udine) Unione Rugby Bolognese - Ruggers Tarvisium, arb. Zimei (Lâ Aquila) Rugby Mirano 1957 â Rugby Paese,arb. Ruta (Perugia) Villorba Rugby â Rugby Villadose 1976, arb. Stacchi (Brescia) Serie B â Girone 4 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby â Rugby Segni, arb. Boaretto (Rovigo) Rugby Rieti â Palermo Rugby , arb. Onori (Roma) Rugby Frascati â Partenope Rugby, arb. Paterniani (Pesaro) Rugby Anzio â Gran Sasso Rugby, arb. Meconi (Roma) Rugby Benevento â Avezzano Rugby, arb.Bonacci (Roma) Rugby Trepuzzi â Colleferro Rugby, arb. De Martino (Milano) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
