SERIE C. FASE PROMOZIONE. GARE DI ANDATA
di Redazione
26/05/2013
Si sono giocate le partite di andata delle Semifinali Serie C. Questi i risultati: SERIE C – FINALE ANDATA – 26.05.13 – ORE 15.30 COENERGIA CAIMANI RUGBY BS – THE MONSTERS RUGBY ASD PD 22 – 12 (4-0) Classifica: Caimani Rugby punti 4; The MOnsters Rugby punti 0. ASD RUGBY BELLUNO – MARVO POLO ASD CUS BRESCIA 23 – 18 (4-1) Classifica; Belluno punti 4; Cus Brescia punti 1. POL. PAGANICA RUGBY – UMBRIA ENERGY TERNI RUGBY 13 – 15 (1-4) Classifica: Umbria Terni Rugby punti 4; Paganica Rugby punti 1. BALDI CARNI R. JESI 70 – RAGUSA R.C. S. PADUA 27 – 13 (5-0) Classifica: Jesi punti 5; Ragusa punti 0. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
