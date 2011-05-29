(RUGBY NOTIZIE) SERIE C. FASE PROMOZIONE I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA
di Redazione
29/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 22.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â SERIE C, FASE PROMOZIONE. I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA Nella gare di andata della fase promozione della Serie C, fattore casalingo che prevale ad eccezione di Civitavecchia dove il Cus Ferrara vince il match per 17-15 e di Leno, dove il Vicenza espugna il Comunale della Bassa Bresciana per 16-11. Netti i successi del Valsugana (27-18) contro il Parabiango e dellâAmatori Parma che supera i rivali dellâAmatori Messina per 27-13. Gare di ritorno domenica 5 giugno a campi invertiti. Â Serie C â 29.05.11 â ore 15.30 Rugby Bassa Bresciana Leno â Rugby Vicenza, arb. Castagnoli (Livorno), campo nuovo campo Comunale Rugby, Via Martin L. King, Loc. Ippodr., snc Leno BS Risultato 11 â 16 (1-4) Classifica: Rugby Vicenza punti 4; Bassa Bresciana Leno Rugby punti 1. Â Serie C â 29.05.11 â ore 15.30 Valsugana Rugby Padova â Rugby Parabiago, arb. Belvedere (Roma), campo Valsugana 1, Via A. da Limena, 9/D Padova Risultato 27 â 18 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 5; Rugby Parabiago punti 0. Â Serie C â 29.05.11 â ore 15.30 Civitavecchia Rugby Centumcellae â CUS Ferrara Rugby , arb. Salvi (LâAquila), campo Com. âMoretti della Martaâ- Campo B Via del Casaletto Rosso, snc Civitavecchia Risultato: 15 â 17 (1-4) Classifica: Cus Ferrara Rugby punti 4; Rugby Civitavecchia punti 1. Â Serie C â 29.05.11 â ore 14.00 Amatori Parma Rugby â Amatori Rugby Messina , arb. Spadoni (Padova), campo Moletolo Ovest, Via Moletolo 61, Parma Risultato: 27 â 13 (4-0) Classifica: Amatori Parma Rygby punti 4; Amtori Rugby Messina punti 0. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
