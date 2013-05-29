SERIE C, GLI ARBITRI DEI PLAY-OFF DI RITORNO
di Redazione
29/05/2013
SERIE C, GLI ARBITRI DEI PLAY-OFF DI RITORNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei play-off promozione di
Serie C in programma nella giornata di domenica 2 giugno alle ore 15.30:
Serie C – playoff – ritorno – 02.06.13 – ore 15.30
The Monster Rugby PD v Coenergia Caimani Brescia arb. Navarra (Udine)
and. 22-12 (4-0)
Marco Polo Cus Brescia v ASR Belluno arb. Boaretto (Rovigo)
and. 23-18 (4-1)
Umbria Energy Terni v Paganica Rugby arb. Meconi (Roma)
and. 13-15 (1-4)
Ragusa Padua v Baldi Carni Jesi ’70 arb. De Martino (Napoli)
and. 27-13 (5-0)
Nota: in caso di parità in classifica al termine degli incontri di ritorno, risulterà vincitrice e promossa in Serie A la squadra che, al termine
dei due incontri:
1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
2) abbia segnato il maggior numero di mete;
3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di calci piazzati
Redazione