SERIE C, GLI ARBITRI DEI PLAY-OFF DI RITORNO

di Redazione 29/05/2013

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei play-off promozione di

Serie C in programma nella giornata di domenica 2 giugno alle ore 15.30:

Serie C – playoff – ritorno – 02.06.13 – ore 15.30

The Monster Rugby PD v Coenergia Caimani Brescia arb. Navarra (Udine)

and. 22-12 (4-0)

Marco Polo Cus Brescia v ASR Belluno arb. Boaretto (Rovigo)

and. 23-18 (4-1)

Umbria Energy Terni v Paganica Rugby arb. Meconi (Roma)

and. 13-15 (1-4)

Ragusa Padua v Baldi Carni Jesi ’70 arb. De Martino (Napoli)

and. 27-13 (5-0)

Nota: in caso di parità in classifica al termine degli incontri di ritorno, risulterà vincitrice e promossa in Serie A la squadra che, al termine

dei due incontri:

1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;

2) abbia segnato il maggior numero di mete;

3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;

4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di calci piazzati







