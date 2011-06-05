(RUGBY NOTIZIE) SERIE C, PROMOSSE VICENZA RUGBY, PARABIAGO RUGBY, CUS FERRARA E AMATORI MESSINA
di Redazione
05/06/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 2.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Â SERIE C, PROMOSSE IN SERIE B RUGBY VICENZA, PARABIAGO, CUS FERRARA E AMATORI MESSINA A Vicenza i padroni di casa hanno bissato il successo dellâandata e si sono imposti sulla Bassa Bresciana Leno Rugby con il punteggio di 14-06. Stessa sorte per il Cus Ferrara che al âComunale Trevisaniâ regala al folto pubblico accorso una partita piena di mete ed emozioni. Finisce 29-27 per gli emiliani. Con un netto 40-10 (sei mete segnate) lâAmatori Messina ribalta totalmente il match dellâandata finito 27 -13 per il Parma. Grazie alle sei mete i siciliani fanno bottino pieno e chiudono la classifica con un punto in piÃ¹ (5 contro 4) che vale la promozione. A Parabiago, invece, si deve ricorrere alla differenza punti. La gara si chiude sul 37-27 in favore del Parabiago che fa 5 punti e raggiunge il Valsugana in classifica. Grazie perÃ² alla migliore differenza punti (+1) viene centrata la meritata promozione. I risultati sono ufficiosi in attesa dellâomologazione del Giudice Sportivo FIR che avverrÃ mercoledÃ¬ 8 giugno. Serie C â Girone 1 â Semifinale â 05.06.11 â ore 15.30 Rugby Vicenza â Rugby Bassa Bresciana Leno, arb. Bonacci (Roma), campo Comunale Rugby, campo A. Gobbato n 1, strada S. Antonino, 131 Vicenza Risultato Ritorno 14 â 06 (4-0) Risultato andata Bassa Bresciana â Vicenza Rugby 11 â 16 Classifica: Rugby Vicenza punti 8; Bassa Bresciana Leno Rugby punti 1. Serie C â Girone 2 â Semifinale â 05.06.11 â ore 15.30 Rugby Parabiago â Valsugana Rugby Padova, arb. Muscio (Prato), campo Rino Venegoni 2, Via Carso, Parapiago MI. Risultato Ritorno 37 â 27 (5-0) Risultato Andata Valsugana Rugby â Parabiago Rugby 27 â 18 Classifica: Parabiago e Rugby Valsugana punti 5. Ai sensi dellâart. 30 lettera B) punto b) si classifica prima il Parabiago poichÃ© ha ottenuto una migliore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti. +1 per parabiago. Serie C â Girone 3 â Semifinale â 05.06.11 â ore 15.30 CUS Ferrara Rugby â Civitavecchia Rugby Centumcellae, arb. Cusano (Vicenza), campo Agostino Trevisani, Via Gramacia 41, Ferrara Risultato Ritorno: 29 â 27 (5-2) Risultato Andata: Civitavecchia â Cus Ferrara 15 â 17 Classifica: Cus Ferrara punti 9; Civitavecchia punti 3. Serie C â Girone 4 â Semifinale â 05.06.11 â ore 11.00 Amatori Rugby Messina â Amatori Parma Rugby, arb. De Martino (Napoli), campo Com. Sperone L. Torrente Papardo- C. da Sperone, Messina Risultato Ritorno 40 â 10 (5-0) Risultato andata: Amatori Parma â Amatori Messina 27 â 13 Classifica: Amatori Messina punti 5; Amatori Parma punti 4. Rugby Vicenza, Rugby Parabiago, Cus Ferrara e Amatori Messina sono promosse in Serie B. Le gare di ritorno hanno registrato tutte vittorie casalinghe, ma in due casi (a Messina e Parabiago) sono risultate decisive. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
