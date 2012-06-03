Loading...

SERIE C. RISULTATI PROMOZIONE

03/06/2012

SERIE C. RISULTATI PROMOZIONE. SI Sono disputate le gare di ritorno dei play off promozione per il campionato Nazionale di Serie C. In attesa dell’omologazione da parte del Giudice Sportivo FIR, risultano promosse in Serie B: Lyons Venezia Mestre, Bassno, Viterbo e Club Emergenti Cecina. Serie C – Play off promozione – ritorno BASSA BRESCIANA LENO - LYONS VENEZIA MESTRE 33 – 21 (5-0) Classifica: Venezia Mestre e Bassa Bresciana punti 5. Risulta promossa in Serie B il Lyons Venezia Mestre per una migliore differenza punti negli scontri diretti (+2 in favore del Venezia Mestre). BBM RUGBY BASSANO - RUGBY VARESE 21 – 05 (4-0) Classifica: Bassano punti 9; Varese punti 1. CUS SIENA RUGBY - RUGBY VITERBO 07 – 19 (0-4) Classifica: Viterbo punti 9; Cus Siena punti 1. UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 35 – 22 (5-0) Classifica: Club Emergenti Cecina e Unione Aquile del Tirreno punti 5. Risulta promossa in Serie B il Club Emergenti Cecina per una migliore differenza punti negli scontri diretti (+27 in favore del Cecina). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
