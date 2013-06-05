SPRINGBOKS, IL XV DI MEYER PER SFIDARE L'ITALIA: &quot;NON SARA' UNA PASSEGGIATA&quot;

Home Senza categoria SPRINGBOKS, IL XV DI MEYER PER SFIDARE L'ITALIA: "NON SARA' UNA PASSEGGIATA"

SPRINGBOKS, IL XV DI MEYER PER SFIDARE L'ITALIA: "NON SARA' UNA PASSEGGIATA"

di Redazione 05/06/2013

SPRINGBOKS, IL XV DI MEYER PER SFIDARE L’ITALIA

IL CT SUDAFRICANO: "AZZURRI CRESCIUTI, NON SARA' UNA PASSEGGIATA"

Durban (Sudafrica) – Heyneke Meyer, Commissario Tecnico del Sudadfrica, ha annunciato oggi la formazione che scenderà in campo contro l’Italia

sabato 8 giugno al Kings Park di Durban nella prima giornata delle Castle Lager Series (ore 17.15, diretta Sky Sport).

Due esordienti dal primo minuto e tre sulla panchina nel XV annunciato oggi al “Beverly Hills” hotel di Durban, quartier generale degli

Springboks: “Rispettiamo gli italiani, ma la nostra attenzione sarà rivolta a ciò che vogliamo ottenere in questo fine settimana. Una volta forse

l’Italia poteva essere considerata una delle Nazionali più abbordabili sulla scena dei test, ma non è più questo il caso” ha detto il CT dei

verdeoro.

“Basta guardare alle loro prestazioni di quest’anno per comprendere quanto l’Italia sia cresciuta: hanno battuto Francia ed Irlanda a Roma e

sono andati vicini a battere gli inglesi a Twickenham. L’Italia ha sempre avuto un pack eccezionalmente solido, che rappresenterà una bella

verifica per noi specialmente in mischia chiusa. Ma gli italiani hanno anche ottimi trequarti ed un grande capitano come Sergio Parisse. Non sarà una

passeggiata al parco”.

Questa la formazione del Sudafrica:

15 Willie LE ROUX (Griquas, esordiente)

14 Bryan HABANA (Wester Province, 83 caps)

13 J.J. ENGELBRECHT (Blue Bulls, 1 cap)

12 Jean DE VILLIERS (Western Province, 84 caps) – capitano

11 Bjorn BASSON (Blue Bulls, 6 caps)

10 Mornè STEYN (Blue Bulls, 50 caps)

9 Jano VERMAAK (Blue Bulls, esordiente)

8 Pierre SPIES (Blue Bulls, 50 caps)

7 Willem ALBERTS (Sharks, 20 caps)

6 Francois LOUW (Bath, 17 caps)

5 Juandrè KRUGER (Blue Bulls, 8 caps)

4 Eben ETZEBETH (Western Province, 11 caps)

3 Jannie DU PLESSIS (Sharks, 42 caps)

2 Adriaan STRAUSS (Cheetahs, 21 caps)

1 Tendai MTAWARIRA (Sharks, 41 caps)

a disposizione

16 Chiliboy RALEPELLE (Blue Bulls, 21 caps)

17 Trevor NYAKANE (Cheetahs, esordiente)

18 Coenie OOSTHUIZEN (Cheetahs, 2 caps)

19 Flip VAN DER MERWE (Blue Bulls, 23 caps)

20 Arno BOTHA (Blue Bulls, esordiente)

21 Ruan PIENAAR (Ulster, 63 caps)

22 Pat LAMBIE (Sharks, 20 caps)

23 Jan SERFONTEIN (Blue Bulls, esordiente)







