TORNEO ESTIVO IN SUDAFRICA, GLI ARBITRI PER LE GARE DELL'ITALIA

di Redazione 26/03/2013

TOUR ESTIVO, GLI ARBITRI DELL’ITALIA Dublino – L’International Rugby Board ha ufficializzato oggi le designazioni arbitrali per la finestra internazionale di maggio-luglio 2013. La Nazionale Italiana Rugby sarà impegnata in un quadrangolare in Sudafrica che vedrà gli Azzurri di Jacques Brunel, reduci dal quarto posto nell’RBS 6 Nazioni, affrontare nei primi due turni gli Springboks padroni di casa l’8 giugno a Durban e Samoa una settimana più tardi a Nelspruit. Il match inaugurale contro il Sudafrica sarà diretto dal francese Pascal Gauzere, mentre la gara con Samoa è stata affidata al sudafricano Craig Joubert. In base alla classifica dopo le prime due partite, l’Italia affronterà una tra Sudafrica, Samoa e Scozia nelle finali del torneo fissate per il 22 giugno a Pretoria: la finale terzo-quarto posto sarà diretta da Gauzere, mentre per la finalissima l’IRB ha designato l’irlandede Lacey. Durban, Kings Park - sabato 8 giugno Sudafrica v Italia arb. Gauzere (Francia) g.d.l. Poite (Francia), Hennessy (Galles) Nelspruit, Mbombela Stadium - sabato 15 giugno Samoa v Italia arb. Joubert (Sudafrica) g.d.l. Lacey (Irlanda), da definire (Sudafrica) Clicca qui per le designazioni arbitrali della finestra internazionale di maggio-giugno

