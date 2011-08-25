(RUGBY NOTIZIE) TROFEO ECCELLENZA AL VIA IL 13 NOVEMBRE, FINALE IL 12 FEBBRAIO 2011
di Redazione
25/08/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 25.08.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 25 agosto 2011 TROFEO ECCELLENZA AL VIA IL 13 NOVEMBRE, FINALE IL 12 FEBBRAIO 2011 Roma â La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario della seconda edizione del âTrofeo Eccellenzaâ ai nastri di partenza il 13 novembre. Il Trofeo vedrÃ la partecipazione delle sei squadre che non partecipano allâAmlin Challenge Cup. La formula della manifestazione prevede due gironi allâitaliana da tre squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le formazioni vincitrici di ciascun girone si contenderanno il Trofeo Eccellenza nella Finale del 12 febbraio in campo neutro da definire. Di seguito il calendario completo del Trofeo Eccellenza stagione sportiva 2011-2012: GIRONE A I giornata (and. 13.11.11 h. 15.00/rit. 18.12.11 h. 15.00) Cammi Calvisano v Marchiol Mogliano Riposa: Rugby Reggio II giornata (and. 20.11.11 h. 15.00/rit. 15.01.12 h. 15.00) Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Riposa: Cammi Calvisano III giornata (and. 11.12.11 h. 15.00/rit. 22.01.12 h. 15.00) Rugby Reggio v Cammi Calvisano Riposa: Marchiol Mogliano GIRONE B I giornata (and. 13.11.11 h. 15.00/rit. 18.12.11 h. 15.00) Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Riposa: LâAquila Rugby II giornata (and. 20.11.11 h. 15.00/rit. 15.01.12 h. 15.00) San Gregorio Catania v LâAquila Rugby Riposa: Mantovani Lazio III giornata (and. 11.12.11 h. 15.00/rit. 22.01.12 h. 15.00) LâAquila Rugby v Mantovani Lazio Riposa: San Gregorio Catania Formula: gironi allâitaliana con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. La prima classificata di ciascun girone di qualifica alla Finale del 12 Febbraio. Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Redazione