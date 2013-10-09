TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA
di Redazione
09/10/2013
Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Trofeo Eccellenza in
calendario tra sabato 12 e domenica 13 ottobre:
Trofeo Eccellenza - Girone A - 13.10.13
Rugby Reggio v M-Three San Donà arb. Spadoni (Padova) - ore 15.00
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova arb. Rizzo (Ferrara) - ore 16.00
Trofeo Eccellenza - Girone B - 12.10.13
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby 1927 arb. Tomò (Roma) - ore 16.00
Redazione