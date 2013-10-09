Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA
Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del Trofeo Eccellenza in
calendario tra sabato 12 e domenica 13 ottobre:

Trofeo Eccellenza - Girone A - 13.10.13
Rugby Reggio v M-Three San Donà arb. Spadoni (Padova) - ore 15.00
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova arb. Rizzo (Ferrara) - ore 16.00

Trofeo Eccellenza - Girone B - 12.10.13
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby 1927 arb. Tomò (Roma) - ore 16.00


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA

Articolo Successivo

CARIPARMA TEST MATCH, GLI ARBITRI DEL TRITTICO DI NOVEMBRE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019