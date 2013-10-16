TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
di Redazione
16/10/2013
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Trofeo Eccellenza in
programma nel week-end del 19-20 ottobre:
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 19.10.13 – ore 16.00
M-Three San Donà v Petrarca Padova arb. Navarra (Udine)
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio arb. Rossi (Piacenza)
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 20.10.13 – ore 16.00
UR Capitolina v Fiamme Oro Roma arb. Colantonio (Roma)
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del Trofeo Eccellenza in
programma nel week-end del 19-20 ottobre:
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 19.10.13 – ore 16.00
M-Three San Donà v Petrarca Padova arb. Navarra (Udine)
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio arb. Rossi (Piacenza)
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 20.10.13 – ore 16.00
UR Capitolina v Fiamme Oro Roma arb. Colantonio (Roma)
Articolo Precedente
SERIE A FEMMINILE: DESIGNAZIONI ARBITRALI III TURNO
Redazione