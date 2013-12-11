TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA
di Redazione
11/12/2013
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza, in
calendario sabato 14 dicembre:
Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata
Rugby Reggio v Petrarca Padova arb. Palladino (Torino) – ore 14.30
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio arb. Tomò (Roma) – ore 15.00
Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata
Ima Lazio v Fiamme Oro Roma arb. Meconi (Roma) – ore 14.30
