Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI IV GIORNATA

Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata del Trofeo Eccellenza, in
calendario sabato 14 dicembre:

Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata

Rugby Reggio v Petrarca Padova arb. Palladino (Torino) – ore 14.30

Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio arb. Tomò (Roma) – ore 15.00

Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata


Ima Lazio v Fiamme Oro Roma arb. Meconi (Roma) – ore 14.30


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI X GIORNATA

Articolo Successivo

RBS 6 NAZIONI 2014, GIA' OLTRE QUARANTAMILA BIGLIETTI VENDUTI PER LE GARE DELL'OLIMPICO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019