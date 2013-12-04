TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA
di Redazione
04/12/2013
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI TERZA GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Trofeo Eccellenza in
programma sabato 7 dicembre:
Trofeo Eccellenza – Girone A – 07.12.13 – III giornata – ore 15.00
Petrarca Padova v Rugby Reggio arb. Armanini (Parma)
M-Three San Donà v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Blessano (Treviso)
Trofeo Eccellenza – Girone B – 07.12.13 – III giornata – ore 14.30
IMA Lazio v UR Capitolina arb. De Martino (Napoli)
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del Trofeo Eccellenza in
programma sabato 7 dicembre:
Trofeo Eccellenza – Girone A – 07.12.13 – III giornata – ore 15.00
Petrarca Padova v Rugby Reggio arb. Armanini (Parma)
M-Three San Donà v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Blessano (Treviso)
Trofeo Eccellenza – Girone B – 07.12.13 – III giornata – ore 14.30
IMA Lazio v UR Capitolina arb. De Martino (Napoli)
Articolo Precedente
[news] VEA FEMI-CZ: I BERSAGLIERI IN TRASFERTA A SAN DONÀ
Articolo Successivo
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI NONA GIORNATA
Redazione