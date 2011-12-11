(RUGBY NOTIZIE) TROFEO ECCELLENZA. I. RUGBY REGGIO BATTE IL CAMMI CALVISANO
di Redazione
11/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE 2011 TROFEO ECCELLENZA. TERZA GIORNATA. IL RUGBY REGGIO BATTE IL CAMMI CALVISANO PER 15-10 Il trofeo Eccellenza chiude il girone di andata ed Ã¨ tutto in discussione o quasi. Se nel girone B la Mantovani Lazio ha conquistato la vetta in solitario, nel Girone A, invece, il Rugby Reggio rimette tutto in gioco. Infatti, gli emiliani centrano un importante successo contro il Calvisano (15-10) e agganciano proprio il Cammi a quota 5 punti. La partita Ã¨ stata gestita dai padroni di casa nel migliore dei modi. Implacabile il mediano di apertura del Reggio Jones. I 15 punti segnati sono venuti tutti dal suo piede. Unica meta Ã¨ stata realizzata dal capitano del Cammi Scanferla, poi trasformata da Pavin. Trofeo Eccellenza â Girone A â IIIÂ° Giornata domenica 11 dicembre 2011 Rugby Reggio v Cammi Calvisano 15 â 10 (4-1) Classifica: Cammi Calvisano e Rugby reggio punti 5; Marchiol Mogliano punti 4. Prossimo Turno 17/18 dicembre 2011 Marchiol Mogliano - Cammi Calvisano Â Trofeo Eccellenza â Girone B â IIIÂ° Giornata LâAquila Rugby v Mantovani Lazio 13 â 29 (0-5) Classifica: Mantovani Lazio punti 10; San Gregorio Catania punti 5; LâAquila Rugby punti 0. Prossimo Turno 17/18 dicembre 2011 San Gregorio Catania - Mantovani Lazio Â IL TABELLINO TROFEO ECCELLENZA Tabellino incontro 3Â° giornata campionato â girone A Domenica 11 dicembre 2011, ore 14.00 Reggio Emilia - Stadio âCanalinaâ via Assalini Trofeo Eccellenza stag. 2011/2012, III giornata Reggio Emilia Rugby - Cammi Calvisano 15 - 10 (pt 12 - 7) Marcatori: Pt 4â cp Jones, 11â cp Jones, 16â cp Jones, 27â m Scanferla tr Pavin, 37â cp Jones. St 8â cp Pavin, 19â cp Jones. Reggio Emilia Rugby: Jones; Biancaniello, Carbone (39â pt Griffiths), Carra, Mora (15â pt Giannotti); Apperley, Bricoli (10â st Cigarini); Carretta, Vaki (cap) (30â st Delendati), Balsemin; Pulli (34â pt Cagna), Moore; Lanfredi (34â pt Fontana), Scalvi, Rizzelli (3â st Bezzi). Non entrati: Esposito All.: Manghi/Ravazzolo Cammi Calvisano: Pavin; Bergamo, Smith, Frapporti (16â st Sossi), Appiani; Berne, Palazzoni (30â st Franzoni); Erasmus, Scanferla (cap)(40âst Bellandi), Birchall (32â st Zoli); Nicol, Beccaris; Morelli (20âst Costanzo), Gavazzi (20âst Maistri), Aluigi (20âst Violi) (24â-27â st Aluigi). Non entrati: Griffen. All.: Cavinato Arbitro: Vivarini (Padova) Guardalinee: Armanini (Parma) e Laurenti (Roma) Calciatori: Jones 5/6 (Cp 5/6) Reggio; Pavin 2/3 (Cp 1/2, tr 1/1) Calvisano Miglior Diavolo dellâincontro: Viliami Vaki (Rugby Reggio) Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 4 ; Cammi Calvisano 1 Spettatori: circa 300 Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI NONA GIORNATA
Articolo Successivo
UDINE INTERROMPE LA STRISCIA POSITIVA DELLE FIAMME ORO
Redazione