TROFEO ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2013/2014
di Redazione
27/08/2013
calendario_trofeo_deccellenza_2013-2014.pdf
Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Trofeo Eccellenza, la competizione federale riservata alle sette
squadre del massimo campionato non impegnate nell’Amlin Challenge Cup.
Il Trofeo, la cui fase eliminatoria si disputerà durante le pause del campionato per le competizioni ERC, prenderà il via nel week-end del 12-13
ottobre.
Invariata la formula, con due gironi all’italiana – il Girone A da quattro squadre, il B da tre – e partite di andata e ritorno tra le
componenti delle due Pool.
Le squadre che, conclusa la fase a gironi con il turno del 18/19 gennaio, saranno classificate al primo posto si affronteranno nella Finale del
Trofeo, in calendario nel fine settimana dell’8-9 febbraio, in occasione della pausa per il secondo turno dell’RBS 6 Nazioni 2014.
Il Trofeo, alla sua quarta edizione, è detenuto dal Rugby Viadana che, qualificato all’Amlin Challenge Cup, non prenderà parte alla competizione.
Nel Girone A si contenderanno l’accesso alla finale Rugby Reggio, M-Three San Donà, Petrarca Padova e Vea-FemiCZ Rovigo mentre nel Girone B la
Rugby Lazio, finalista della passata stagione, sarà protagonista di una lunga serie di stracittadine con le Fiamme Oro Roma e l’UR Capitolina.
Albo d’Oro
2012 Rugby Viadana
2011 Cammi Calvisano
2010 Futura Park Rugby Roma
Il calendario del primo turno:
Girone A – 12/13.10.13 – ore 16.00
Rugby Reggio v M-Three San Donà
Petrarca Padova v Vea-FemiCZ Rovigo
Girone B – 12/13.10.13 – ore 16.00
Fiamme Oro Roma v Rugby Lazio 1927
Riposa: UR Capitolina
Il calendario completo del Trofeo d’Eccellenza è allegato al seguente comunicato e consultabile nell’area Campionati su Federugby.it
