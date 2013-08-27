TROFEO ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2013/2014

TROFEO ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2013/2014Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Trofeo Eccellenza, la competizione federale riservata alle settesquadre del massimo campionato non impegnate nell’Amlin Challenge Cup.Il Trofeo, la cui fase eliminatoria si disputerà durante le pause del campionato per le competizioni ERC, prenderà il via nel week-end del 12-13ottobre.Invariata la formula, con due gironi all’italiana – il Girone A da quattro squadre, il B da tre – e partite di andata e ritorno tra lecomponenti delle due Pool.Le squadre che, conclusa la fase a gironi con il turno del 18/19 gennaio, saranno classificate al primo posto si affronteranno nella Finale delTrofeo, in calendario nel fine settimana dell’8-9 febbraio, in occasione della pausa per il secondo turno dell’RBS 6 Nazioni 2014.Il Trofeo, alla sua quarta edizione, è detenuto dal Rugby Viadana che, qualificato all’Amlin Challenge Cup, non prenderà parte alla competizione.Nel Girone A si contenderanno l’accesso alla finale Rugby Reggio, M-Three San Donà, Petrarca Padova e Vea-FemiCZ Rovigo mentre nel Girone B laRugby Lazio, finalista della passata stagione, sarà protagonista di una lunga serie di stracittadine con le Fiamme Oro Roma e l’UR Capitolina.Albo d’Oro2012 Rugby Viadana2011 Cammi Calvisano2010 Futura Park Rugby RomaIl calendario del primo turno:Girone A – 12/13.10.13 – ore 16.00Rugby Reggio v M-Three San DonàPetrarca Padova v Vea-FemiCZ RovigoGirone B – 12/13.10.13 – ore 16.00Fiamme Oro Roma v Rugby Lazio 1927Riposa: UR CapitolinaIl calendario completo del Trofeo d’Eccellenza è allegato al seguente comunicato e consultabile nell’area Campionati su Federugby.it