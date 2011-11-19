(RUGBY NOTIZIE) TROFEO ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO ESPUGNA REGGIO.
di Redazione
19/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 19.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 19 NOVEMBRE 2011 TROFEO ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO BATTE IL RUGBY REGGIO PER 16-09 Il Trofeo Eccellenza mette in scena la seconda giornata e nel girone A il Marchiol Mogliano espugna il âCanalinaâ di Reggio Emilia facendo suo il match per 16-9. La vittoria porta i veneti a pari punti con il Cammi Calvisano a quota 4 in classifica. La gara Ã¨ stata in perfetto equilibrio fino al 4 minuto di recupero del secondo tempo, quando il capitano del Mogliano, Edoardo Candiago sfondava di forza la difesa del Reggio per la meta della vittoria. Domani Ã¨ in programma la gara del Girone B tra San Gregorio Catania e Rugby LâAquila. Trofeo Eccellenza â Girone A â II giornata - 19.11.11 Rugby Reggio v Marchiol San Marco 09 â 16 (1-4) Classifica: Cammi Calvisano e Marchiol Mogliano punti 4; Rugby Reggio punti 1. Prossimo Turno 10-11 dicembre 2011 Rugby Reggio â Cammi Calvisano Â Trofeo Eccellenza â Girone B â II giornata - domenica 20.11.11 â ore 15.00 San Gregorio Catania v LâAquila Rugby arb. Roscini (Livorno) g.d.l. Sorrentino (Milano), Borsetto (Varese) Classifica: Mantovani Lazio punti 5; San Gregorio Catania e LâAquila Rugby punti 0. Prossimo Turno 10/11 dicembre 2011 LâAquila Rugby â Mantovani Lazio Â IL TABELLINO Reggio Emilia - Stadio âCanalinaâ via Assalini Trofeo Eccellenza stag. 2011/2012, II giornata Reggio Emilia Rugby - Marchiol Mogliano 9 â 16 (pt 3-3) Marcatori: Pt 10â cp Griffiths, 14â cp Fadalti. St 4â cp Fadalti, 10â cp Griffiths, 20â cp Fadalti, 26â cp Griffiths, 44â m Candiago V. tr Onori. Reggio Emilia Rugby: Castagnoli; Apperley, Jones, Carra (18â st Carbone), Russotto (28â st Grassi); Griffiths (41â st Giannotti), Cigarini (1â st Bricoli); Mannato (cap)(9â pt Scalvi), Monfrino (41â st Lanzano), Mori; Pulli, Delendati; Rizzelli (11â st Lanfredi), Bigi (11â st Riccardo), Fontana. All.: Manghi/Ravazzolo Marchiol Mogliano: Cerioni; Fadalti (21â st Fiacchi), Onori, Simion, Candiago V; Ceccato E, Curtolo (11â st Endrizzi); Candiago E. (cap), Faraon (25â st Patrizio), Lofrese; Swanepoel, Maso; Ceneda (5âst Pesce), Corbanese (39â st Zara), Ceccato A.(11â st Meggetto). Non entrati: Eyre, Burman. All.: Casellato Arbitro: Liperini (Livorno) Guardalinee: Zucchi (Livorno) e Laurenti (Roma) Calciatori: Griffiths 3/5 (Cp 3/3, drop 0/2) Reggio; Fadalti3/4 (Cp3/3, drop 0/1) Onori1/1 (tr1/1) Mogliano Ammonizioni: 20â st giallo Jones (Reggio) Miglior Diavolo dellâincontro: Keanu Apperley (Rugby Reggio) Punti conquistati in classifica: Reggio Emilia 1 ; Marchiol Mogliano 4 Spettatori: circa 250 Â Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione