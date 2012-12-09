TROFEO ECCELLENZA. IL R. VIADANA BATTE IL SAN DONA' 35-17
di Redazione
09/12/2012
TROFEO ECCELLENZA. IL RUGBY VIADANA BATTE IL M-THREE SAN DONA' PER 35-17. Torna al successo il Rugby Viadana in occasione della terza giornata del Trofeo Eccellenza (pool A). Con la vittoria il Viadana consolida la testa al girone con 14 punti. Bene il pacchetto di mischia, ma anche buone trame con i trequarti per scardinare la retroguardia veneta. Ottima la prestazione di Robertson autore di una doppia marcatura, spettacolare la seconda meta a sfruttare l’ottima idea al piede di Cipriani. Trofeo Eccellenza – Girone A – III giornata Rugby Viadana v M-Three San Donà 35 – 17 (5-0) Petrarca Padova v Crociati Rugby rinviata per impraticabilità del campo Classifica: Rugby Viadana punti 14; Petrarca Padova punti 6; Crociati Rfc punti 4; M.Three San Donà punti 1. Prossimo Turno Domenica 16 dicembre 2012 M-Three san Donà – Rugby Viadana; Crociati Rfc – Petrarca Padova. Trofeo Eccellenza – Girone B – II giornata Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma 12 – 16 (1-4) L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio (rinviata per impraticabilità del campo) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 12; Mantovani Lazio punti 6; L’Aquila Rugby punti 4; Rugby Reggio 1. Prossimo Turno domenica 16 dicembre 2012 Fiamme Oro Roma – Rugby Reggio; Mantovani Lazio – L’Aquila Rugby. IL TABELLINO Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 9 Dicembre 2012 Trofeo Eccellenza (Pool A), III giornata RUGBY VIADANA v SAN DONA’: 35-17 (21-7) Marcatori: p.t. 4’ m. Fenner tr. Fenner (7-0), 10’ m. Robertson tr. Fenner (14-0), 17’ m. Flynn tr. Bacchin (14-7), 36’ m. Marchini tr. Fenner (21-7); s.t. 11’ m. Zamparo (21-12), 18’ m. Robertson tr. Fenner (28-7), 22’ m. Moreschi tr.Fenner (35-7), 38’ m. Damo (35-17) Rugby Viadana: Fenner; Robertson, R. Pavan (32’ Amadasi), Tizzi, Souare (38’ st Santamaria); Cipriani (30’ st Sintich), Bronzini (27’ st Cowan); Monfrino, Moreschi, Santi; Fondse, Padrò; Cagna (30’ st Bigoni), Denti (cap) (30’ st Gatti), Marchini (14’ st Gilding). all. Phillips San Donà: Secco; Bona (16’ st Cincotto), Sartoretto (16’ st Montagner), Flynn, Damo; Bacchin, Zanet (30’ Rorato); Gerini (21’ st Molitika), Pilla (4’ st. Di Maggio), Bacchin; Montani, Venturato; Zamparo (30’ st Zanusso), Kudin (30’ st Zacchin), Cendron (cap) (30’ st Filippetto). all. Wright arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Zucchi, Laurenti Cartellini: st 21’ Montagner, Man of the match: Robertson (Viadana) Calciatori: Fenner 5/5, (Rugby Viadana); Bacchin 1/2 (San Donà), Cincotto 0/1 (San Donà). Note: giornata fredda, campo in buone condizioni. 650 spettatori Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5; San Donà 0. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
