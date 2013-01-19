TROFEO ECCELLENZA. LA FINALE SARA' RUGBY VIADANA - MANTOVANI LAZIO
19/01/2013
La finale del Trofeo Eccellenza sarà giocata tra Rugby Viadana e Mantovani Lazio. Più sofferto il risultato del big match tra Viadana e Petrarca Padova, vinto dai lombardi per 17-13. Al contrario la Mantovani Lazio aveva già in tasca il passaggio e nonostante ciò ha offerto una convincete prova a Reggio vincendo la gara con il risultato finale di 34-21. Diventa ininfluente ai fini della classifica il recupero che il petrarca Padova deve effettuare contro i Crociati Rfc. Obiettivo “finale Trofeo Eccellenza” raggiunto per il Rugby Viadana che ha avuto la meglio su un Petrarca Padova mai domo al termine di ottanta minuti molto tirati. Sfida intensa sotto il profilo fisico accentuata dall’abbondante neve caduta sullo Zaffanella per tutta la durata della sfida. Con questo successo i gialloneri chiudono imbattuti la fase a gironi della competizione e conquistano il diritto di giocarsi la finale il 24 Febbraio contro la vincente della Pool B, la Mantovani Lazio. Una meta per parte ed i calci di Fenner per Viadana e Menniti-Ippolito per i patavini rappresentano lo score di un match che ha evidenziato il pragmatismo dei due schieramenti a discapito dello spettacolo. Soprattutto nel secondo tempo l’equilibrio l’ha fatta da padrone, ma i ragazzi di coach Rowland Phillips hanno concretizzato un leggero predominio territoriale che valso al termine la conquista della posta in palio. La Lazio mette in campo una formazione giovane e nel primo tempo fatica ad avere la meglio su un Rugby Reggio più pesante in mischia. Dopo un parziale di 8-0 in favore dei laziali (meta di Lorenzini e piazzato di Gargiulo), i padroni di casa sono andati in meta due volte con Giovanni Scalvi (trasformazione di Fontanesi e Torri). Solo in chiusura di frazione Dionisi regalava alla Lazio la meta del 14-13 con il quale le formazioni andavano al riposo. Secondo tempo dove il ritmo saliva e la Lazio andava in meta due volte con Fabiani abile a finalizzare il lavoro di tutto il pacchetto di mischia. Sul 27-14 la gara diventava divertente. Si giocavano tutti i palloni e al 72 era la volta di Varani ad andare in meta. Al 78, poi, il Rugby Reggio segnava la terza meta della giornata con Bigi. Le Fiamme Oro Roma non hanno avuto alcun problema a vincere il match contro l’Aquila. Tutto nel primo tempo dove i romani vanno in meta quattro volte e chiudono sul 27-00 grazie alle segnature di Balsemin, de Gaspari, Vedrani e Forcucci. Tanti cambi nella ripresa e definitiva chiusura del match al 50 con la seconda meta della giornata di Balsemin. Trofeo Eccellenza – Girone A – VI giornata – 20.01.13 Rugby Viadana v Petrarca Padova 17 – 14 (4-1) M-Three San Donà v Crociati Rugby 17 – 13 (4-1) Classifica: Rugby Viadana punti 27; Petrarca Padova punti 16; M-Three San Donà punti 6; Crociati Rfc punti 5. ^ Petrarca Padova e Crociati Rfc una gara da recuperare. Trofeo Eccellenza – Girone B – VI giornata – 20.01.13 – ore 15.00 Rugby Reggio v Mantovani Lazio 21 – 34 (0-5) Fiamme Oro Roma v L’Aquila Rugby 32 – 00 (5-0) Classifica: Mantovani Lazio punti 26; Fiamme Oro Roma punti 22; L’Aquila Rugby punti 9; Rugby Reggio 1. I TABELLINI Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – Sabato 19 Gennaio 2013 Trofeo Eccellenza (Pool A), VI giornata RUGBY VIADANA v PETRARCA PADOVA: 17-14 (8-3) Marcatori: p.t. 4’ m. Albano, 9’ cp. Menniti-Ippolito, 22’ cp. Fenner; s.t. 7’ cp. Fenner, 10’ m. Bellini, 20’ cp. Fenner, 27’ cp Menniti-Ippolito, 35’ cp. Menniti-Ippolito, 41’ cp. Fenner Rugby Viadana: Fenner; Robertson, G. Pavan, Pizarro, Albano; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Monfrino (40’ pt Santi, Van Jaarsveld; Cagna (12’ st Gilding), Denti (cap) (12’ st. Santamaria), Cenedese. all. Phillips Petrarca Padova: Bellini; Faggiotto, Favaro, Sanchez, Morsellino; Menniti-Ippolito, Billot (11’ st Travagli); Sarto, Conforti (17’ st. Holmes), Bezzati (13’ st Targa); Berton (1’ st. Mathers), Tveraga; D’Agostino (34’ pt Mercanti), Damiano (9’ st Gega), Furia (5’ st. Novak). all. Moretti arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Laurenti e Zucchi Cartellini: 33’ st Cenedese (Rugby Viadana) Mercanti (Petrarca Padova) Man of the match: Fenner Calciatori: Fenner 4/7, (Rugby Viadana); Menniti-Ippolito 3/6 (Petrarca Padova) Note: giornata fredda e nevosa, campo in buone condizioni. Spettatori 800. All’inizio del match è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare la prematura scomparsa di Renato D’Andrea già giocatore del Rugby Feltre, apprezzato arbitro, osservatore di eccellenza ed insignito con l’ovale d’oro al merito rugbystico. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 4; Petrarca Padova 1. San Donà di Piave – Stadio “Mario e Romolo Pacifici” - sabato 19 gennaio ore 15,00 Trofeo Eccellenza VI giornata M-THREE SAN DONA' vs CROCIATI PARMA 17 - 13 (10-6) Marcatori: PT: 2' m. Flynn (5-0); 25' cp Gennari (5-3); 34' m. Kudin (10-3); 39' cp Gennari (10-6). 2T: 55' m. Bacchin G. tr. Mucelli (17-6), 65' m. Michel tr Violi (17-13) M-Three San Donà: Cincotto (69' Bona), Cibin, Iovu, Flynn, Damo, Bacchin E. (50' Brussolo), Rorato (50' Mucelli), Molitika (56' Gerini), Birchall (50' Di Maggio), Bacchin G., Montani, Venturato, Filippetto (50' Zamparo), Kudin (69' Vian), Zanusso M. (50' Cendron) All: Jason Wright, Mauro Dal Sie Crociati: Ferrini (41' Violi), Casalini (67' Magri), Alberghini, Castel, Gennari (41' Carritiello), Farolini, Michel, Dell'Acqua, Giovanelli (41' Goegan), Rimpelli, Pedrazzani, Bongiorni (41' Grassotti), Ferrari (41' Silvestri), Manghi (50' Ferraris), Singh (Negrotto). All: Bordon Arbitro: Roscini (Milano) g.d.l.: Sorrentino (Milano), Borsetto (Varese) Quarto uomo: Cartellini: gialli: 45' Venturato (San Donà) Man of the Match: Kudin Amar Calciatori: Bacchin (SD) 0/2, Mucelli (SD) 1/1, Gennari (CR) 2/2, Violi (CR) 1/1 Note: Campo pesante, spettatori 300 Punti conquistati in classifica: San Donà 4 – Crociati 1 Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – sabato 19 gennaio 2013 REGGIO RUGBY – MANTOVANI LAZIO 21 – 34 (14-13) Marcatori : p.t. 6’ meta Lorenzini ( 0- 5 ) , 24’ cp. Gargiullo ( Lazio ) ( 0- 8 ) , 28’ meta Scalvi G. ( Reggio ) tr. Fontanesi ( 7- 8 ) , 33’ meta Scalvi G. ( Reggio ) tr. Torri ( 14 – 8 ) , 40’ meta Dionisi ( Lazio ) ( 14 – 13 ) ; s.t. 45’ meta Fabiani ( Lazio ) tr. Giangrande ( 14 – 20 ) , 60’ meta Fabiani ( Lazio ) tr. Gentile ( 14 – 27 ) , 72’ meta Varani ( Lazio ) tr. Gentile ( 14 – 34 ) , 78’ meta Bigi ( Reggio ) tr. Silva ( 21 – 34 ) Reggio Rugby: Castagnoli, Grassi (64 Maramotti), Carbone (15 Fontanesi), Silva, Russotto, Torri, Daupi (58 Cigarini), De Bruin, Borciani (44 Maccagnani), Torlai, Delendati, Caselli (72 Ferrari), Fiume (41 Lanfredi), Scalvi G. (41 Bigi), Lanzano (41 Fontana). a disposizione : Fontana , Bigi , Lanfredi , Maccagnani , Ferrari , Cigarini , Fontanesi ,Maramotti Allenatore : Alessandro Ghini Mantovani Lazio : Giangrande (54 Rota ), Sepe (65 Riccioli ), Lo Sasso, Varriale, Giancarlini, Gargiullo, Dionisi, Filippucci, Bonavolontà (46’ Gentile), Nitoglia (67 Varani), Keogh, Nardi (41 Colabianchi ), Pepoli (41 Young) , Lorenzini (65 Ricci), Panico (41 Fabiani). a disposizione : Young , Fabiani , Colabianchi , Riccioli , Varani , Rota , Gentile , Ricci Allenatore : Jimenez Victor Arbitro : Rossi ( Piacenza ) G.d.l : Gobbi ( Piacenza ) , Tavelli ( Piacenza ) Quarto uomo : non presente Cartellini : s.t. 52’ cartellino giallo De Bruin ( Reggio ) Man of the match : Torlai ( Reggio ) Calciatori : Gargiullo ( Lazio ) c.p. 1/2 , tr. 0/2 ; Giangrande ( Lazio ) tr. 1/1 ; Gentile ( Lazio ) tr. 2/2 Note : la gara è stata disputata sul campo sintetico causa indisponibilità per neve del tappeto erboso , giornata fredda con neve caduta per tutta la durata della gara , spettatori 200 circa Punti conquistati in classifica: Lazio 5 , Reggio 0 Roma, sabato 19 gennaio 2013 – Caserma “S. Gelsomini” Trofeo Eccellenza, VI giornata FIAMME ORO RUGBY VS L’AQUILA RUGBY 1936 (32 – 0) Marcatori: primo tempo: 6’ m Balsemin (5-0); 9’ cp Canna (8-0); 18’ m De Gaspari (13-0); 21’ m Vedrani tr Canna (20-0); 31’ m Forcucci tr Canna (27-0). Secondo tempo: 10’ m Balsemin (32-0) Fiamme Oro Rugby: Boarato (12’ st Mariani), De Gaspari, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna (1’ st Calandro), Marinaro (1’ st Vassallo), Pellegrinelli, Vedrani (24’ st Duca), Balsemin (12’ st Frezza), Mammana, Cazzola, Di Stefano, Vicerè (12’ st Moscarda), Gentili (1’ st Suaria). A disp: Galluppi. All: Presutti. L’Aquila Rugby 1936: Sebastiani (1’ st Falsaperla M.), Robinson, Cocagi, Del Pinto (12’ st Lorenzetti), Di Massimo, Falsaperla L., Callori (17’ st Santavicca), Zaffiri (12’ st Turner), Ceccarelli, Cialone, Vaggi, Fiore, Cafaro, Conti, Colaiuda (20’ st Milani). A disp: Sobrizi, Wilson, Cocchiaro. All. Lorenzetti Arbitro: Spadoni (Padova) Note: Cartellini: espulsione temporanea per De Gaspari (FFOO) al 25’ st; per Turner (AQ) al 34’ st. Calciatori: Canna 3/5; Calandro 0/1(FFOO); Falsaperla L. 0/1 (AQ) Man of the Match: Giuseppe Di Stefano (FFOO) Punti in classifica: FFOO 5, L’Aquila 0 Note: giornata fredda; spettatori: 350 circa. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
