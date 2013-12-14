TROFEO ECCELLENZA. RISULTATI E CLASSIFICHE 4 GIORNATA
di Redazione
14/12/2013
Roma, 14 DICEMBRE 2013
TROFEO ECCELLENZA.
Il quarto turno del Trofeo Eccellenza registra nette vittorie per Rovigo (41-8) sul San Donà e del Petrarca Padova (31-14) contro il Rugby Reggio. A
Roma la IMA Lazio Rugby fa suo il derby capitolino superando le Fiamme Oro Roma per 15-8.
Nel Girone A continua il testa a testa tra Vea Femi Cz Rovigo e Petrarca Padova in vista dello scontro diretto in programma a metà gennaio. Il Rovigo
non ha avuto problemi nel superare al Battaglini la M-Three San Donà anche se al 32’ del primo tempo era sotto nel punteggio per 8-5. Poi una meta
di Roan allo scadere (trasformata da Mirko Bergamasco) riportava i padroni di casa avanti. Nella ripresa sono state 4 le mete segnate dal Rovigo con
Mahoney, Ferro, Calabrese e Van Niekerk.
Il Petrarca, invece, ha sempre tenuto in mano le sorti del match. Dopo 4 minuti di gioco era Zago a segnare la prima delle 5 mete della giornata. Il
primo tempo finiva 17-7 in favore dei veneti con le ulteriori marcature di Ragazzi e Morsellino. Per i Rugby Reggio era Manghi a muovere lo score con
una bella azione personale meta trasformata da Bricoli. Tra il 57 e 59 l’uno due del Petrarca che metteva fine all’incontro, prima Sarto e
successivamente Morsellino mettevano al sicuro il punteggio portandolo sul 31-7. Era ancora Manghi nel finale a segnare la meta del 14-31.
A Roma la IMA Lazio Rugby batte le Fiamme Oro Roma per 15-8. Tre le mete dei bianco azzurri che segnano con Vannozzi, Bisegni e Tartaglia. Sul finire
svanisce un’azione di mischia che avrebbe permesso al laziali di realizzare la quarta meta utili per la classifica. Le Fiamme Oro hanno giocato alla
pari segnando con Canna (1 cp) e con De Gaspari (1 meta).
Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata
Rugby Reggio v Petrarca Padova 14 – 31 (0-5)
Vea-FemiCZ Rovigo v M-three San Donà 41 – 08 (5-0)
Classifica:
Vea-Femi Cz Rovigo punti 20; Petrarca Padova punti 16; M-Three San Donà punti 6; Rugby Reggio punti 0.
Prossimo Turno 11/12 Gennaio 2014
M-Three San Donà – Rugby Reggio; Vea Femi Cz Rovigo – Petrarca Padova.
Trofeo Eccellenza – Girone A – 14.12.13 – IV giornata
Ima Lazio Rugby v Fiamme Oro Roma 15 – 08 (4-1)
Classifica:
Fiamme Oro Roma punti 11; IMA Lazio Rugby punti 9; Unione Rugby Capitolina punti 0.
Prossimo Turno 11/12 Gennaio 2014
Unione Rugby Capitolina – Fiamme Oro Roma. Riposa: IMA LAZIO Rugby.
I TABELLINI
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” - sabato 14 dicembre
Trofeo Eccellenza, IV giornata
VEA-FEMICZ RUGBY ROVIGO DELTA V M-THREE RUGBY SAN DONÀ 41-8
Marcatori: p.t. 15' m. Zanini non tr. (5-0), 24' m. Damo non tr. (5-5), 32' cp. Taumata (5-8), 36' m. Roan tr. Bergamasco (12-8); s.t. 2' cp.
Bergamasco (15-8), 5' m. Mahoney tr. Bergamasco (22-8), 12' m. Ferro tr. Bergamasco (29-8), 18' m. Calabrese tr. Bergamasco (36-8), 28' m. Van Niekerk
non tr. (41-8).
Vea-FemiCZ Rovigo: Ragusi, Pavanello, Bergamasco, Van Niekerk, Ngawini (22' st. Basson), Rodriguez (22' st. Fratini), Calabrese (22' st. Frati),
Zanini, Cecchetti (11' st. Ferro), Folla, Montauriol, Riedo (22' st. Chimera), Roan (22' st. Balboni), Gatto (cap) (1' st. Mahoney), Quaglio (10' st.
Borsi). All. Frati/De Rossi
M-Three San Donà: Cincotto (11' st. Vian Gianm.), Bressan (22' st. Bona), Dotta, Seno (22' st. Florian), Damo, Taumata, Rorato (31' pt. Mucelli),
Birchall, Bacchin, Di Maggio (cap), Sala, Masarin, Filippetto (11' st. Zamparo), Zecchin (11' st. Vian Gianl.), Zanusso L. (11' st. Zanusso M.). A
disposizione: Pesce. All. Wright/Dal Sie
arb. Tomò (Roma)
g.d.l. Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì)
Cartellini: 12' pt. giallo Birchall (San Donà), 32' st. giallo Zanusso (San Donà)
Man of the match: Van Niekerk (Rovigo)
Calciatori: Bergamasco 5/7 (Rovigo), Taumata 1/2 (San Donà)
Note: giornata nebbiosa, scarsa visibilità, campo in discrete condizioni. Spettatori 500 circa.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5; M-Three Rugby San Donà 0
Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – sabato 14 dicembre 2013
Trofeo Nazionale di Eccellenza 2013-2014 IV° giornata
REGGIO RUGBY – PETRARCA PADOVA 14 – 31 ( 7 – 17 )
Marcatori : p.t. 4° meta Zago ( Padova ) ( 0 – 5 ) , 12° meta Ragazzi ( Padova ) ( 0 – 10 ) ,
26° meta Manghi ( Reggio ) tr. Bricoli ( 7 – 10 ) , 40° meta Morsellino ( Padova ) tr. Menniti – Ippolito ( 7 – 17 ) ; 57° meta Sarto (
Padova ) tr. Marcato ( 7 – 24 ) , 59° meta Morsellino ( Padova ) tr. Marcato ( 7 – 31 ) , 75° meta Manghi ( Reggio ) tr. Bricoli ( 14 – 31 )
Reggio Rugby : Castagnoli , Grassi , Bernini , Canali ( 67° Torlai ) , Giannotti ; Torri , Bricoli ; Dell’Acqua , Rimpelli , Maccagnani ; Delendati
( 63° Scalvi F. ) , Caselli ( 63° Mannato ) ; Lanfredi ( 52° Rizzelli ) , Manghi , Lanzano.
a disposizione : Scalvi G. , Fontana , Rizzelli , Mannato , Scalvi F. , Torlai Al. , Farolini , Caminati
Allenatore : Alessandro Ghini
Petrarca Padova : Cerioni ( 47° Marcato ) , Innocenti , Bellini , Favaro , Morsellino ; Menniti – Ippolito , Francescato ( 47° Billot ) ; Zago ,
Conforti ( 51° Nostran ) , Ansell ( 51° Sarto ) ; Mainardi , Berton ( 63° Michieletto ) ; Cecchinato ( 61° Staibano ) ( 78° Bertetti ) , Ragazzi
( 69° Motolese ) , Motolese ( 61° Delfino ).
a disposizione : Delfino , Nostran , Staibano , Michieletto , Billot , Marcato , Bertetti , Sarto
Allenatore : Andrea Moretti
Arbitro : Palladino ( Torino )
G.d.l : Platania ( Novi Ligure ) , Gobbi ( Parma )
Quarto uomo : non presente
Cartellini : 39° p.t. giallo Lanzano ( Reggio ) , 73° s.t. giallo Staibano ( Padova ) , 76° s.t. giallo Billot ( Padova )
Man of the match : Menniti – Ippolito ( Petrarca Padova )
Calciatori : Menniti – Ippolito ( Padova ) tr. 1 / 3 , Marcato ( Padova ) tr. 2 / 2 , Bricoli ( Reggio ) tr. 2 / 2
Note : giornata fredda e soleggiata , campo in ottime condizioni , spettatori 300 circa
Punti conquistati in classifica: Padova 5 , Reggio 0
CPO Onesti
Trofeo Eccellenza, girone B, IV giornata
IMA LAZIO RUGBY 1927 VS GS FIAMME ORO RUGBY 15 – 8 (5– 8)
Marcatori: primo tempo: 6’ cp Canna (0-3); 21 meta Vannozzi (5-3); 34’ meta De Gaspari (5-8); secondo tempo: 12’ meta Bisegni (10-8); 29’ meta
Tartaglia (15-8).
Lazio: Sepe F.; Di Giulio D. (30’ st Giancarlini), Tartaglia, Bisegni, Bruno; Nathan, Bonavolontà (36’ st Giangrande); Baeck (30’ st
Ventricelli), Riccioli, Filippucci C. (39’ st Romagnoli); Civetta, Colabianchi (cap); Vannozzi (15’ st Pepoli), Datola (15’ st Fabiani),
Grassotti (15’ st Pietrosanti). All: De Angelis e Mazzi
FFOO: Gasparini; Valcastelli, Di Massimo, Massaro, De Gaspari; Canna, Marinaro (36’ st Benetti); Amenta, Marazzi (31’ st Favaro), Balsemin;
Mammana (7’ st Sutto), Cazzola; Di Stefano, Cerqua (22’ st Moscarda), Cocivera (14’ st Duca). All: Presutti
Arbitro: meconi di Roma
Cartellini: giallo a Canna (FFOO) al 17’ pt; a Di Stefano (FFOO) al 15’ st; ad Amenta (FFOO) al 27’ st; a Cocivera (FFOO) al 42’ st.
Calciatori: Canna (FFOO) 1 su 3; Gentile (Lazio) 0 su 3; Fabiani (Lazio) 0 su 1.Man of the match: Giulio Bisegni (Lazio).
Punti in classifica: Lazio 4, FFOO 1.
Note: giornata invernale, piovosa nel finale di partita. Spettatori 200 circa.
RISULTATI E TABELLINI DELLA QUARTA GIORNATA
