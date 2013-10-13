TROFEO ECCELLENZA. RISULTATI PRIMA GIORNATA
di Redazione
13/10/2013
Roma, 13 ottobre 2013
TROFEO ECCELLENZA. RISULTATI PRIMA GIORNATA.
VINCONO ROVIGO E SAN DONA'.
Nel primo turno del Trofeo Eccellenza, il Vea Femi Cz Rovigo centra il successo contro il Petrarca Padova per 30-25. Vittoria esterna per il M-three
San Donà che passa contro il Rugby Reggio per 43-17. Il Rugby Reggio non ha demeritato e nella prima frazione di gioco si porta in testa allo score
per 17-7 con mete di Canali e Daupi. La ripresa è tutta di marca Sandonatese con mete di Vian, Flynn, Secco (2) e Damo.
A Rovigo il match viene deciso allo scadere quando al 78 Ferro batte la difesa del Petrarca per il definitivo 30-25.
Trofeo Eccellenza - Girone A – Prima giornata
Rugby Reggio v M-Three San Donà 17 – 43 (0-5)
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova 30 – 25 (5-2)
Classifica:
Vea-Femi Cz Rovigo e M-Three San Donà punti 5; Petrarca Padova punti 2; Rugby reggio punti 0.
Prossimo Turno 19/20 ottobre 2013
Petrarca Padova – Rugby Reggio; M-Three San Donà – Vea Femi Cz Rovigo.
Trofeo Eccellenza - Girone B – Prima giornata
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby 38 – 21 (5-0)
Classifica:
Fiamme Oro Roma punti 5; Lazio Rugby e Unione Rugby capitolina punti 0.
Prossimo Turno 19/20 Ottobre 2013.
Fiamme Oro Roma - Unione Rugby Capitolina. Riposa Lazio Rugby
IL TABELLINO
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 13 ottobre
Trofeo Eccellenza, I giornata
Vea-FemiCZ Rovigo v Petrarca Padova 30-25
Marcatori: p.t. 2’ m. Mercanti (0-5); 10' m. Gatto (5-5); 14' cp. Menniti-Ippolito (5-8); 20' m. Boggiani tr. Ragusi (12-8); 31' m. Bortolussi
(17-8); 35' m. Menniti-Ippolito (17-13); 45' cp. Ragusi (20-13); s.t. 7' m. tecnica tr. Menniti-Ippolito (20-20); 13' cp. Ragusi (23-20); 20' m.
Jordaan (23-25); 38' m. Ferro tr. Basson (30-25)
Vea Femi-CZ Rovigo: Ragusi; Pavanello (22' s.t. Basson), Menon, McCann (32' s.t. Van Niekerk), Bortolussi; Fratini, Calabrese (26' s.t. Frati) ;
Zanini, Cecchetti (12' s.t. Ferro), Folla; Maran (12' s.t. Montauriol), Boggiani; Gajion (12' s.t. Pozzi) (19' s.t. Gajion), Gatto (cap) (12' s.t.
Mahoney) (44' s.t. Gatto), Balboni (12' s.t. Quaglio).
all. Frati, De Rossi
Petrarca Padova: Menniti-Ippolito; Innocenti (34' s.t. Cerioni), Jordaan, Bettin, Morsellino (15' s.t. Bellini); Marcato, Billot; Sarto, Giusti (26'
s.t. Conforti), Targa (cap);Tveraga, Middleton; Staibano (3' s.t. Leso), Mercanti, Novak (34' s.t. Caporello). A disp.: Delfino, Soffiato, Mainardi.
all. Moretti
arb. Rizzo (Ferrara)
g.d.l. Laurenti (Bologna), Borraccetti (Forlì)
Cartellini: 29' p.t. Middleton (Petrarca Padova), 30' s.t. Billot (Petrarca Padova)
Man of the match: Ragusi (Vea Femi-CZ Rovigo)
Calciatori: Ragusi (Vea Femi-CZ Rovigo) 3/7; Basson (Vea Femi-CZ Rovigo) 0/2; Fratini (Vea Femi-CZ Rovigo) 0/1; Marcato (Petrarca Padova) 0/2;
Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 2/4
Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Circa 2000 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rovigo 5; Petrarca Padova 2
Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – domenica 13 ottobre 2013
Trofeo Eccellenza 2013-2014 I giornata
REGGIO RUGBY – M-THREE SAN DONÀ 17 – 43 ( 17 – 7 )
Marcatori : p.t. 10’ meta Di Maggio ( San Donà ) ( 0 - 5 ) tr. Mucelli ( 0 – 7 ) , 22 ‘ meta Canali
( Reggio ) ( 5 – 7 ) tr. Taddei ( 7 – 7 ) , 31’ meta Daupi ( Reggio ) ( 12 – 7 ) tr. Taddei ( 14 – 7 ) , 36’ cp. Taddei ( Reggio ) ( 17
– 7 ) ; s.t. 44’ meta Vian Gianmarco ( San Donà ) ( 17 – 12 ) tr. Mucelli ( 17 – 14 ) , 48’ meta Flynn ( San Donà ) ( 17 – 19 ) tr.
Mucelli ( 17 – 21 ) , 60’ meta Secco ( San Donà ) ( 17 – 26 ) , 70’ meta Seno ( San Donà ) ( 17 – 31 ) , 72’ meta Secco ( San Donà )
( 17 – 36 ) , 74’ meta Damo ( San Donà ) ( 17 – 41 ) tr. Dotta ( 17 – 43 )
Reggio Rugby : Torlai Al. ( 27’ Grassi ) , Beltrami , Bernini , Canali , Vaki F. ( 56’ Torri ) ; Taddei , Daupi ( 60’ Bricoli ) ; Torlai An.
Rimpelli , Maccagnani ; Delendati ( cap. ) ( 62’ Scalvi G. ) , Caselli 56’ ( Scalvi F. ) ; Fiume ( 60’ Rizzelli ) , Manghi , Goti ( 60’
Lanzano )
a disposizione : Scalvi G. , Lanzano , Rizzelli , Scalvi F. , Mandelli , Grassi , Bricoli , Torri
Allenatore : Alessandro Ghini
M-Three San Donà : Flynn , Secco , Bona , Seno , Florian ( 56’ Damo ) ; Dotta , Mucelli
( 62’ Pelloia ); Vian Gianmarco ( 71’ Taumata ) , Dartora ( 62’ Camata ) , Di Maggio ( cap. )
( 56’ Bacchin ) ; Sala , Lehmann ; Zamparo ( 41’ Pesce ) , Vian Gianluca ( 41’ Zecchin ) , Chalonec ( 41’ Zanusso )
a disposizione : Zecchin , Zanusso , Camata , Pelloia , Taumata , Bacchin , Damo , Pesce
Allenatore : Jason Wright
Arbitro : Spadoni ( Padova )
G.d.l : Poggipollini ( Bologna ) , Mezzetti ( Parma )
Quarto uomo :
Cartellini : pt. 26’ giallo Lehmann ( San Donà ) , st. 71’ giallo Scalvi F. ( Reggio )
Man of the match : Flynn ( San Donà )
Calciatori : Mucelli ( San Donà ) tr. 3 / 4, Dotta ( San Donà ) tr. 1 / 3 , Taddei ( Reggio ) c.p. 1 / 1
tr. 2 / 2
Note : gionata fredda con leggero vento trasversale , campo in ottime condizioni , spettatori 300 circa
Punti conquistati in classifica: M-Three San Donà 5 , Reggio 0
Roma, Caserma “Gelsomini” – sabato 12 ottobre, ore 16,00
Trofeo Eccellenza, 1^ giornata
Fiamme Oro Roma v Lazio Rugby 38-21 (p.t. 16-13)
Marcatori: p.t. 3’ m Di Giulio tr Bruni (0-7); 5’ m Bacchetti (5-7); 11’ cp Bruni (5-10); 18’ m Massaro (10-10); 25’ cp Bruni (10-13); 33’
cp Canna (13-13); 36’ cp Canna (16-13).s.t. 48’ cp Bruni (16-16); 53’ cp Boarato (19-16); 55’ m Di Massimo (24-16); 66’ m Balsemin tr
Boarato (31-16); 72’ m Di Massimo tr Boarato (38-16); 83’ m Romagnoli (38-21)
Fiamme Oro Rugby: Barion, De Gaspari, Sapuppo (47’ Di Massimo), Massaro, Bacchetti, Canna (51’ Boarato), Marinaro (71’ Vassallo), Amenta,
Vedrani (57’ Marazzi), Balsemin, Sutto, Perrone (60’ Cazzola), Duca (48’ Naka), Vicerè (73’ Lombardo), Gentili (48’ Di Stefano).
all.: Pasquale Presutti
Lazio Rugby 1927: Sepe, Giancarlini, Di Giulio (41’ Fabiani), Lo Sasso, Bruno, Bruni, Giangrande (cap) (73’ Condemi), Colabianchi, Dionisi (60’
Riccioli), Filippucci (73’ Artuso), Civetta, Nitoglia (73’ Romagnoli), Vannozzi (57’ Pietrosanti), Datola (65’ Gentile), Grassotti (71’
Bolzoni)
all.: Alfredo De Angelis
arb. Tomò (Roma))
Cartellini: 39’ giallo Vicerè (FFOO)
Man of the match: Mirko Amenta (FFOO)
Calciatori: Bruni (Lazio) 4/9 (3/7 cp; 1/2 tr); Canna (FFOO) 2/6 (2/4 cp; 0/1 tr; 0/1 dp); Boarato (FFOO) 3/4 (1/1 cp; tr 2/3)
Note: 650 spettatori ca., man of the match premiato dal presidente dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, Francesco Montini
Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro 5, Lazio 0
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2223&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: L'ADIGE CUP RESTA A ROVIGO
Articolo Successivo
SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA
Redazione