TROFEO ECCELLENZA. SECONDA GIORNATA. VINCONO ROVIGO E PADOVA
di Redazione
19/10/2013
Roma, 19 ottobre 2013
La seconda giornata del Trofeo Eccellenza, porta al Vea Femi Cz Rovigo il primato in classifica a punteggio pieno.
Al Battaglini il Rovigo centra la vittoria contro il Rugby Reggio per 54-15. Il M-Three San Donà, invece, perde il match interno contro il Petrarca
Padova per 15-27.
A Rovigo apre le marcature Mirko Bergamasco che dopo 3 minuti varcava la meta del Reggio per il 7-0 parziale (sua la trasformazione). Replicava Gatto
e doppio Lubian per il 28-3 con il quale le formazioni andavano al riposo. Il ritmo del secondo tempo calava. Il Rovigo andava in meta ancora con
Ruffolo, Ragusi, Balboni e una meta tecnica. Il Reggio, invece, andava in meta al 57 con Giannotti e con Giovanni Scalvi al 72.
A San Donà la gara è stata avvincente praticamente fino ai minuti di recupero quando Mercanti segnava la meta del 27-15.
Gara in discesa per il Padova che già al 1 minuto muoveva lo score con una meta di Casarini trasformata da Menniti. Tempo di vedere un piazzato al 9
di Mucelli e i padroni di casa passavano con una meta di Dartora. Secca la replica del Petrarca con una bella meta di corsa di Rossi. Il primo tempo
finiva sul 10-17 grazie ad un piazzato di Menniti (per lui 5/5 dalla piazzola). Al 60 era Vian a riportare sotto il San Donà con una meta di forza
(15-17) ma era ancora Menniti a portare il vantaggio sul 15-20 con un piazzato dalla distanza. La meta di Mercanti decretava la fine di un bel derby.
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – 19.10.13 – ore 16.00
M-Three San Donà v Petrarca Padova 15 – 27 (0-4)
Vea-FemiCZ Rovigo v Rugby Reggio 54 – 15 (5-0)
Classifica:
Vea-Femi Cz Rovigo punti 10; Petrarca Padova punti 6; M-Three San Donà punti 5; Rugby Reggio punti 0.
Prossimo Turno 7/8 dicembre 2013
Petrarca Padova – Rugby Reggio; M-Three San Donà – Vea Femi Cz Rovigo.
Trofeo Eccellenza – Girone A – II giornata – domenica 20 ottobre 2013 – ore 16.00
UR Capitolina v Fiamme Oro Roma arb. Colantonio (Roma)
Classifica:
Fiamme Oro Roma punti 5; Lazio Rugby e Unione Rugby Capitolina punti 0.
Prossimo Turno 7/8 dicembre 2013.
Pol. Lazio Rugby 1927 – Unione Rugby capitolina. Riposa Fiamme Oro Roma
I TABELLINI
Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 19 ottobre 2013
Trofeo Eccellenza, II giornata
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA V RUGBY REGGIO 54-15
Marcatori: p.t. 3' m. Bergamasco tr. Bergamasco (7-0); 10' cp. Taddei (7-3); 14' m. Gatto tr. Bergamasco (14-3); 29' m. Lubian L. tr. Bergamasco
(21-3); 40' m. Lubian E. tr. Bergamasco (28-3); s.t. 9' m. Ruffolo tr. Bergamasco (35-3); 14' m. Ragusi tr. Bergamasco (42-3); 17' m. Giannotti non
tr. (42-8); 26' m. Balboni non tr. (47-8); 32' m. Scalvi G. tr. Farolini (47-15); 38' m. tecnica tr. Bergamasco (54-15)
Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Ragusi, Lubian L., Bergamasco, McCann, Pavanello (11' st. Menon), Rodriguez (18' st. Basson), Calabrese (1' st.
Frati), De Marchi, Lubian E. (1' st. Ruffolo), Folla, Boggiani, Riedo (13' st. Maran), Gajion (11' st. Balboni), Gatto (cap) (25' st. Roan), Borsi (1'
st. Quaglio) all. Frati, De Rossi
Rugby Reggio: Farolini, Beltrami, Bernini (28' pt. Torri), Canali, Giannotti, Taddei, Daupi (25' st. Bricoli), Torlai, Rimpelli (16' st. Scalvi G.),
Maccagnani, Delendati ( 16' st. Scalvi F.), Caselli (4' st. Bergonzini), Fiume (4' st. Rizzelli), Manghi (16' st. Mannato), Lanzano (4' st. Fontana)
all. Ghini
arb. Rossi (Piacenza)
g.d.l. Tavelli (Piacenza), Mezzetti (Parma)
Cartellini: 24' st. giallo Taddei (Rugby Reggio)
Man of the match: Lubian L. (Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)
Calciatori: Bergamasco 7/8 (Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta); Taddei 1/2 (Rugby Reggio); Farolini 1/1 (Rugby Reggio)
Note: giornata nuvolosa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 1200Punti conquistati in classifica: Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta 5; Rugby
Reggio 0
San Donà di Piave, Stadio “Mario e Romolo Pacifici” – sabato 19 ottobre
Trofeo Eccellenza, II giornata
M-THREE RUGBY SAN DONÀ V PETRARCA RUGBY 15-27 (10-17)
Marcatori: p.t. 1’ m. Casarini tr Menniti-Ippolito (7-0); 9’ cp Mucelli (3-7); 31’ m. Dartora tr Mucelli (10-7); 33’ m. Rossi tr
Menniti-Ippolito (10-14); 40’ cp Menniti-Ippolito (10-17); st. 60’ m. Vian Gianmarco (15-17); 70’ cp Menniti-Ippolito (15-20); 80’+10 m.
Mercanti tr Menniti-Ippolito (15-27);
M-Three Rugby San Donà: Cincotto (80’+3 st Antonelli), Damo, Bona, Seno, Secco, Mucelli, Rorato, Vian Gianmarco, Dartora (68’ st Bacchin),
Birchall, Erasmus, Zamparo, Filippetto (49’ st Pesce), Kudin (49’ st Zecchin), Zanusso Matteo (49’ st Zanusso Luca)
all. Wright/Dal Sie
Petrarca Rugby: Cerioni (69’ st Jordaan), Casalini (36’ – 40’ + 6) Favaro, Bertetti, Rossi (66’ st Bellini), Menniti-Ippolito, Francescato
(58’ st Billot), Sarto, Nostran, Conforti, Minardi, Berton (74’ st Targa), Staibano (41’ st Caporello) (70’ st Staibano), Delfino (55’ st
Mercanti), Furia (45’ st Novak).
all. Moretti
Navarra (Udine)
g.d.l.
Cartellini: 29’ pt giallo Staibano (Petrarca Rugby); 78’ giallo Targa (Petrarca Rugby)
Man of the match: Sarto
Calciatori: Menniti Ippolito 5/5; Mucelli 2/4
Note: giornata mite, campo in buone condizioni.700 spettatori allo Stadio Pacifici.
Punti conquistati in classifica: M-Three Rugby San Donà 0; Petrarca Rugby 4
Redazione