TROFEO ECCELLENZA. VINCONO LE FIAMME ORO ROMA
di Redazione
08/12/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 08.12.2012 Scritto da Ufficio Stampa FIR Roma, 08 DICEMBRE 2012 TROFEO ECCELLENZA. NEL TERZO TURNO VINCONO LE FIAMME ORO ROMA Nella terza giornata del Trofeo Eccellenza, complice i campi ghiacciati che hanno portato a rinviare due match (Padova – Crociati e L’Aquila – lazio) , le Fiamme Oro Roma portano a casa una importante vittoria. A Reggio i poliziotti passano per 16-12 (primo tempo 16-00) conquistando così la terza vittoria nel Girone. I romani dominano la prima frazione di gioco e vanno in vantaggio praticamente alla prima azione di gioco con una meta di Mariani. Giusto il tempo per Canna di centrare i pali per il 8-0 ed era di nuovo Mariani a segnare una meta fotocopia della prima. Sul 16-00 finiva il primo tempo. Nella ripresa al 55’ era il Reggio a muovere lo score grazie ad una meta tecnica accordata dal direttore di gara Spadoni su fallo in mischia. La gara si riaccendeva ed era l’estremo Cook a segnare al 60’la meta del 12-16. Gli emiliani a questo punto spingevano per cercare la meta della vittoria ma le Fiamme Oro hanno difeso con ordine non lasciando poco o nulla agli avversari, fino al termine della partita. Trofeo Eccellenza – Girone A – III giornata Petrarca Padova v Crociati Rugby rinviata per impraticabilità del campo Rugby Viadana v M-Three San Donà (9 dicembre 2012 - ore 15.00) Classifica: Rugby Viadana punti 9; Petrarca Padova punti 6; Crociati Rfc punti 4; M.Three San Donà punti 1. Prossimo Turno Domenica 16 dicembre 2012 M-Three san Donà – Rugby Viadana; Crociati Rfc – Petrarca Padova. Trofeo Eccellenza – Girone B – III giornata Rugby Reggio v Fiamme Oro Roma 12 – 16 (1-4) L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio (rinviata per impraticabilità del campo) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 12; Mantovani Lazio punti 6; L’Aquila Rugby punti 4; Rugby Reggio 1. Prossimo Turno domenica 16 dicembre 2012 Fiamme Oro Roma – Rugby Reggio; Mantovani Lazio – L’Aquila Rugby. IL TABELLINO Reggio Emilia “Impianto sportivo Crocetta Canalina” – sabato 8 dicembre 2012 Trofeo Nazionale di Eccellenza 2012-2013 III giornata di andata del girone B REGGIO RUGBY – FIAMME ORO RUGBY ( 0-16 ) 12 - 16 Marcatori : p.t. 1’ meta Mariani ( Fiamme Oro ) (0-5) , 14’ c.p. Canna ( Fiamme Oro) (0 -8) , 24’ meta Mariani ( Fiamme Oro ) (0-13) , 40’ c.p. Canna ( Fiamme Oro ) (0-16) ; s.t. 15’ meta tecnica Reggio tr. Cook (7-16) , 20’ meta Cook ( Reggio ) (12-16) Reggio Rugby : Cook , Beltrami , Silva , Carbone ( 51’ Fontanesi ) , Mora (41’ Biffi), Torri , Daupi , Scalvi F. (73’ De Bruin) , Scalvi G. (69’ Borciani) , Torlai , Caselli (61’ Bezzi) , Pulli , Fiume ( 47’ Rizzelli ) , Bigi , Fontana ( 42’ Goti ) a disposizione : Goti , Lanzano , Rizzelli , Borciani , Fontanesi , De Bruin , Biffi , Bezzi Allenatore : Alessandro Ghini Fiamme Oro Rugby : Barion , Mariani , Sapuppo G. , Massaro ( 51’ D’Angelo ), Andreucci ( 51’ Rosa ) , Canna, Marinaro , Balsemin , Zittelli , Santelli , Cazzola , Galluppi ( 51’ Maestri ) , Duca ( 56 ‘Di Stefano ) , Vicerè ( 56’ Moscarda ) , Gentili a disposizione : Suaria , Moscarda , Rosa , Sutto, Maestri , D ’Angelo , Calandro , Di Stefano Allenatore : Pasquale Presutti Arbitro : Spadoni (Padova) G.d.l : Cusano (Vercelli), Franzoi (Venezia) Quarto uomo : -------------- Cartellini : 32’ p.t. cartellino giallo Bigi ( Reggio ) Man of the match : Andrea Torlai ( Reggio ) Calciatori : Canna ( Fiamme Oro ) c.p. 2/2 , tr. 0/2 ; Silva ( Reggio ) c.p. 0/1 , Cook ( Reggio ) tr. 1/2 Note : campo innevato , giornata fredda e nuvolosa , spettatori 300 circa Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro 4 , Reggio 1 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
Bizkaia Gernica vs Vea Femi-CZ Rovigo
Articolo Successivo
SELEZIONE U18, FRANCIA BATTUTA 13-12 A TIRRENIA DAGLI AZZURRINI
Redazione