UN MINUTO DI SILENZIO IN MEMORIA DI ALBERTO CIGARINI

di Redazione 11/10/2013

LA FIR PIANGE ALBERTO CIGARINI

UN MINUTO DI SILENZIO SUI CAMPI DI TUTTA ITALIA

Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi ed il Consiglio Federale hanno appreso con profonda tristezza la notizia della tragica

scomparsa di Alberto Cigarini, già Azzurro con la maglia della Nazionale Italiana Seven e della Nazionale Italiana Seven Universitaria, avvenuta oggi

in Florida a seguito di un improvviso malore.



Cresciuto nell’Amatori Parma, era nato nella città ducale nel 1988 ed aveva esordito nel massimo campionato con il Gran passando successivamente al

Rugby Reggio, con cui aveva partecipato la passata stagione al Campionato Italiano d’Eccellenza e dove era ancora tesserato.



Alberto aveva rappresentato l’Italia alle IRB World Sevens Series del 2010 con la maglia della Nazionale 7s e ai Mondiali Universitari del 2008 a

Cordoba.



Alla famiglia Cigarini, agli amici di Parma e Reggio Emilia ed a tutti coloro che hanno condiviso con Alberto la passione per la palla ovale vanno, in

questo drammatico momento, le condoglianze del Presidente Federale, del Consiglio, dei dipendenti e collaboratori della FIR e di tutto il rugby

italiano.



In memoria di Alberto Cigarini, il Presidente Gavazzi ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato nel week-end sui campi di tutta Italia.







