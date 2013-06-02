UNDER 16. ALLA UNIONE CAPITOLINA IL TROFEO MARIO LODIGIANI
di Redazione
02/06/2013
Roma, 2 GIUGNO 2013 UNDER 16. TROFEO MARIO LODIGIANI LA UNIONE RUGBY CAPITOLINA BATTE LA BENETTON TREVISO 60-00 La Unione Rugby Capitolina conquista il trofeo "Mario Lodigiani" riservato alla categoria Under 16 battendo nettamente la Benetton Treviso con il punteggio di 60-00 (p.t 24-00). Partita mai in discussione con la Capitolina a dettare un ritmo forsennato alla gara che è stata chiusa nel punteggio dopo 15 minuti di gioco grazie alle mete di Pianegiani e Salvatori. Colorno, Stadio G.Maini – domenica 2 giugno Finale Trofeo Mario Lodigiani 2012/13 Under 16 U.R CAPITOLINA – BENETTON TREVISO 60 – 0 (24 – 0) Marcatori: p.t 5' mt Pianegiani tr Panunzi (7- 0); 15' mt Salvatori tr Panunzi (14 – 0); 22' mt Salvatori nt (19 – 24); 25' mt Vaccari nt (24 – 0); s.t 2' mt Salvatori tr Panunzi (31 – 0); 5' mt Vaccari nt (36 – 0); 16' mt Colitti tr Panunzi (43 – 0); 23' mt Lattanzi tr Caraang ( 50 – 0); 27' mt Lagrutta tr Caraang (57 – 0); 30' cp Caraang (60-0) Unione Rugby Capitolina: Panunzi (22' st Lattanzi), Vaccari (10' st Reale), Innocenti, Pianegiani (19' pt Crivellone), Caraang, Colitti, Masetti, Zandri, Lagrutta, Bonini, Campello (24' st Froscia), Maesano (24' st Iachizzi), Di Giovanni (23' st Avolio), Salvatori , Parlati (6' st Sterlini) Benetton Treviso: Agnolin, Tramet (13' st Casagrande), Russo, Gallimberti, Zanon (21' st De Masi), Banzato, Balzi, Marin, Benetel (3' st Tosatto), Menegaldo, Cescon, Morona, Rugger, Conte, Collavo (21' st Amarilli) Arbitro. Spadoni (Padova). g.d.l. Rossi (Piacenza), Mezzetti (Parma) quarto uomo: Armanini (Parma) Cartellini: Masetti (U.R Capitolina) Calciatori: Panunzi 4/7; Caraag (2/2)
