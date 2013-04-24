[RUGBY NOTIZIE] UNDER 16, DESIGNAZIONI ARBITRALI - FASI FINALI, II GIORNATA
di Redazione
24/04/2013
UNDER 16, DESIGNAZIONI ARBITRALI – FASI FINALI, II GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del turno di semifinale
nazionale del Campionato U16 in programma domenica 28 aprile alle ore 12.30:
Under 16 – fasi finali – Girone A – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30
Benetton Treviso v Cus Milano arb. Imbriaco (Bologna)
Isosystem San Donà v Rugby Viadana arb. Righetti (Verona)
Under 16 – fasi finali – Girone B – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30
Firenze Rugby 1931 v UR Capitolina arb. Grandi (Ravenna) – si gioca il 27.04, ore 16.00
Arvalia Villa Pamphili Roma v Amatori Parma arb. Onori (Roma) – ore 11.00
Redazione