Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] UNDER 16, DESIGNAZIONI ARBITRALI - FASI FINALI, II GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
UNDER 16, DESIGNAZIONI ARBITRALI – FASI FINALI, II GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del turno di semifinale
nazionale del Campionato U16 in programma domenica 28 aprile alle ore 12.30:
Under 16 – fasi finali – Girone A – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30
Benetton Treviso v Cus Milano arb. Imbriaco (Bologna)
Isosystem San Donà v Rugby Viadana arb. Righetti (Verona)
Under 16 – fasi finali – Girone B – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30
Firenze Rugby 1931 v UR Capitolina arb. Grandi (Ravenna) – si gioca il 27.04, ore 16.00
Arvalia Villa Pamphili Roma v Amatori Parma arb. Onori (Roma) – ore 11.00


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE] UNDER 20, DESIGNAZIONI ARBITRALI - FASI DI SEMIFINALE, I GIORNATA

Articolo Successivo

PUBBLICATO IL BANDO DI CONCORSO 2013 PER LE FFOO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019