UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI 5^ GIORNATA
di Redazione
19/05/2013
Si è giocata la quinta giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 16. Questi i risultati e le classifiche. Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – V giornata – 19.05.13 Benetton Treviso - Rugby Viadana 27 – 12 (5-0) Isosystem San Donà - Cus Milano 17 – 7 (4-0) Classifica: Benetton Treviso punti 20; San Donà punti 15; Rugby Viadana punti 11; Cus Milano punti 7. Prossimo turno domenica 26 maggio 2013. Cus Milano – Benetton Treviso; Rugby Viadana – Rugby Educativo san Donà. Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – V giornata – 19.05.13 Aeroporto di Firenze - Amatori Parma19 – 9 (4-0) Arvalia Villa Pamphili – Unione Rugby Capitolina 13 – 38 (0-5) Classifica: Unione Rugby Capitolina punti 23; Villa Pamphili e Rugby Firenze punti 10; Amatori Parma punti 5. Prossimo turno domenica 26 maggio 2013. Unione Rugby Capitolina – Rugby Firenze; Amatori Parma – Villa Pamphili Roma. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI 4^ GIORNATA
Redazione