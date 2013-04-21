UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI PRIMA GIORNATA
di Redazione
21/04/2013
Si è giocata la prima giornata della fase Nazionale del Campionato Under 16. Questi i risultati: Under 16 – Girone A – I Giornata – 21.04.13 Rugby Viadana v Benetton Treviso 14 – 27 (0-5) Cus Milano v Isosystem Rugby Educativo San Donà 03 – 28 (0-5) Classifica: Benetton Treviso e Rugby Educativo san Donà punti 5; Rugby Viadana e Cus Milano punti 0. Prossimo turno domenica 28 aprile 2013. Benetton Treviso – Cus Milano Rugby; Rugby Educativo San Donà – Rugby Viadana. Under 16 – Girone B – I° Giornata – 21.04.13 Amatori Parma v US Firenze 06 – 03 (4-1) UR Capitolina v Arvalia Villa Pamphili Roma 26 – 10 (5-0) Classifica: Capitolina Rugby punti 5; Amator Parma punti 4; Firenze punti 1; Villa Pamphili Roma punti 0. Prossimo turno domenica 28 aprile 2013. Firenze Rugby – Unione Capitolina Rugby; Arvalia Villa Pamphili Roma – Amatori Parma. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
