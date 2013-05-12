Loading...

UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI QUARTA GIORNATA

12/05/2013

Si sono giocate le partite della quarta giornata della Fase Nazionale dell’Under 16. Questi i risultati: Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – IV giornata – 12.05.13 – ore 12.30 Rugby Viadana - Cus Milano 17 – 24 (1-4) Isosystem San Donà - Benetton Treviso 17 – 31 (0-5) Classifica: Benetton Treviso punti 15; Rugby Educativo San Donà e Rugby Viadana punti 11; Cus Milano punti 6. Prossimo Turno domenica 19 maggio 2013. Benetton Treviso – Rugby Viadana; Educativo San Donà – Cus Milano. Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – IV giornata – 12.05.13 – ore 12.30 Amatori Parma - UR Capitolina 24 – 34 (0-5) Arvalia Villa Pamphili - Aeroporto di Firenze 29 – 17 (5-0) Classifica: Unione Capitolina punti 18; Villa Phampili punti 10; Firenze rugby 6; Amatori Parma punti 5. Prossimo Turno domenica 19 maggio 2013. Firenze – Amatori Parma; Villa Pamphili Roma – Unione Capitolina. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )  
UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI TERZA GIORNATA

ECCELLENZA. IL MARCHIOL MOGLIANO FA SUO LA SEMIFINALE ANDATA. BATTUTO IL VIADANA PER 18-8

