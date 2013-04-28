UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI SECONDA GIORNATA
di Redazione
28/04/2013
Si è giocata la seconda giornata della fase Nazionale del Campionato Under 16. Questi i risultati: Under 16 – fasi finali – Girone A – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30 Benetton Treviso v Cus Milano 32 – 20 (5-0) Isosystem San Donà v Rugby Viadana 24 – 26 (2-4) Classifica: Benetton Treviso punti 10; Rugby Educativo san Donà punti 7; Rugby Viadana punti 4; Cus Milano punti 0. Prossimo turno domenica 5 maggio 2013. Cus Milano – Rugby Viadana; Benetton Treviso – Rugby Educativo San Donà. Under 16 – fasi finali – Girone B – II giornata – 28.04.13 – ore 12.30 Firenze Rugby 1931 v UR Capitolina 00 – 14 (0-4) Arvalia Villa Pamphili Roma v Amatori Parma 17 – 12 (4-1) Classifica: Capitolina Rugby punti 9; Amator Parma punti 5; Villa Pamphili Roma punti 4; Firenze Rugby punti 1. Prossimo turno domenica 5 maggio 2013. Unione Capitolina – Amatori Parma; Firenze – Villa Pamphili Roma. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
