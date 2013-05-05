UNDER 16. FASE NAZIONALE. RISULTATI TERZA GIORNATA
di Redazione
05/05/2013
Si sono giocate le partite della terza giornata della Fase Nazinale dell'Under 16. Questi i risultati: Under 16 – Girone A – Fase nazionale – III giornata Cus Milano v Rugby Viadana 22 – 24 (2-5) Benetton Treviso v Isosystem San Donà 07 – 15 (0-4) Classifica: Rugby Educativo San Donà punti 11; Benetton Treviso e Rugby Viadana punti 10; Cus Milano punti 2. Prossimo Turno domenica 12 maggio 2013. Rugby Viadana – Cus Milano; Rugby Educativo San Donà – Benetton Treviso. Under 16 – Girone B – Fase nazionale – III giornata UR Capitolina v Amatori Parma 15 – 06 (4-0) Aeroporto di Firenze v Arvalia Villa Pamphili Roma 22 – 17 (5-1) Classifica: Unione Capitolina punti 13; Rugby Firenze punti 6; Amatori Parma e Villa Phampili punti 5. Prossimo Turno domenica 12 maggio 2013. Amatori Parma – Unione Capitolina; Villa Pamphili Roma – Rugby Firenze.
Redazione