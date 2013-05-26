UNDER 16. FINALE BENETTON TREVISO-UNIONE CAPITOLINA
di Redazione
26/05/2013
Si è giocata la sesta giornata della fase Nazionale del Campionato Under 16. La finale sarà giocata in campo neutro tra Benetton Treviso e Unione Capitolina Rugby. Questi i risultati: Under 16 – Girone A – semifinali nazionali – VI giornata – 26.05.13 Cus Milano Rugby - Benetton Treviso 31 – 22 (5-1) Rugby Viadana - Isosystem San Donà 26 – 25 (5-2) Classifica: Benetton Treviso punti 21; Rugby Educativo san Donà punti 17; Rugby Viadana punti 16; Cus Milano punti 12. Under 16 – Girone B – semifinali nazionali – VI giornata – 26.05.13 Unione Rugby Capitolina - Aeroporto di Firenze 45 – 00 (5-0) Amatori Parma - Arvalia Villa Pamphili Roma 23 – 24 (1-4) Classifica: Capitolina Rugby punti 28; Villa Pamphili Roma punti 14; Firenze punti 10; Firenze Rugby punti 6. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
