UNDER 16. TROFEO MARIO LODIGIANI. LE FORMAZIONI
31/05/2013
Roma, 31 Maggio 2013 UNDER 16. FINALE TROFEO "MARIO LODIGIANI" TREVISO E UNIONE CAPITOLINA HANNO SCELTO IL XV CHE SCENDERA' IN CAMPO DOMENICA 2 GIUGNO A COLORNO Mancano due giorni alla finale del Trofeo "Mario Lodigiani" riservato alla categoria Under 16 e a Colorno è tutto pronto per una intensa giornata di sport. La Unione Capitolina arriva alla finale con una serie di sei vittorie e con 172 punti segnati a fronte di appena 53 subiti. E' la terza finale consecutiva quella che affronta la Capitolina nella categoria U16, contro il medesimo avversario dello scorso anno, il Benetton Treviso. La stagione ha mostrato una squadra capitolina molto consapevole dei propri mezzi : "Abbiamo svolto una stagione, che arriva all'epilogo, con grande impegno e dedizione dei ragazzi ed arriviamo, grazie a quanto fatto, sicuramente a questa finale in ottime condizioni" dice Marco Iscaro che insieme ad Adriano Ancellotti, Francesco Pompili ed al preparatore Filippo Gargaglia, hanno avuto la conduzione tecnica delle due squadre U16". La Benetton Treviso, al contrario, lascia sul terreno della fase finale due sconfitte, l'ultima delle quali rimediata contro il Cus Milano per 31-22, avendo segnato 146 punti contro 109 subiti. Colorno, Stadio "Gino Maini" – domenica 2 giugno, ore 14.30 Under 16, Finale UNIONE RUGBY CAPITOLINA V BENETTON TREVISO Benetton Treviso: Agnoli, Tramet, Russo, Gallimberti, Casagrande, Banzato, Balzi, Tosatto, Benetel, Menegaldo, Cescon, Morona, Menuzzo, Conte, Rugger. A disposizione: Zanon, Bianchin, De Masi, Collavo, Amarilli, marin, Tani. All. Valentini e Brocca. Unione Rugby Capitolina: Panunzi, Vaccari, Innocenti, Pianegiani, Caraang, Colitti, Masetti, Zandri, Lagrutta, Bonini, Campello, Maesano, Di Giovanni, Salvatori, Parlati. A disposizione: Avolio, Sterlini, Iachizzi, Froscia, Cristofaro, Crivellone, Reale, Lattanzi. All. Iscaro e Ancellotti. arb. Spadoni (Padova) g.d.l. Rossi (Piacenza), Mezzetti (Parma) quarto uomo: Armanini (Parma)
