(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20. BARRAGE. LA BENETTON CENTRA LA SEMIFINALE SCUDETTO

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20, BARRAGE. LA BENETTON TREVISO CENTRA LA SEMIFINALE SCUDETTO Nel turno di barrage il  Treviso non ha avuto problemi a centrare la semifinale scudetto. Alla âGhiradaâ i ragazzi della Benetton superano i pari etÃ  dei Gladiatori Sanniti con il punteggio di 104-00. In semifinale se la vedranno con la Mantovani Lazio. La gara unica  Ã¨ in programma domenica 8 maggio p.v. a Roma. Alle ore 19.00 avrÃ  inizio, inece, la seconda gara di Barrage tra il Petrarca Padova e il Femi Cz Rovigo. La vincente affronterÃ  a Parma i Rfc Crociati. BARRAGE UNDER 20 â 1.05.2011 Benetton Treviso â Gladiatori Sanniti  104 â 00 Classifica: Benetton Treviso punti 5;  Gladiatori Sanniti punti 0. Petrarca Padova â Femi CZ Rovigo Inizio ore 19.00 Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
