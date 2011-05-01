(RUGBY NOTIZIE) under 20, barrage. treviso e padova centrano la semifinale scudetto
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20. BARRAGE. TREVISO E PADOVA CENTRANO LA SEMIFINALE SCUDETTO Nel turno di barrage il Treviso non ha avuto problemi a centrare la semifinale scudetto. Alla âGhiradaâ i ragazzi della Benetton superano i pari etÃ dei Gladiatori Sanniti con il punteggio di 104-00. In semifinale se la vedranno con la Mantovani Lazio. La gara unica Ã¨ in programma domenica 8 maggio p.v. a Roma. Anche il Petrarca Padova vince la gara di barrage contro il Femi cz Rovigo (27-22) e affronterÃ a Parma i Crociati Rfc. BARRAGE UNDER 20 â 1.05.2011 Benetton Treviso â Gladiatori Sanniti 104 â 00 (5-0) Classifica: Benetton Treviso punti 5; Gladiatori Sanniti punti 0. Petrarca Padova â Femi CZ Rovigo 27 - 22 (4-1) Classifica: Petrarca Padova punti 4; Femi Cz Rovigo punti 1 Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
