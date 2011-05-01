Loading...

(RUGBY NOTIZIE) under 20, barrage. treviso e padova centrano la semifinale scudetto

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR UNDER 20. BARRAGE. TREVISO E PADOVA CENTRANO LA SEMIFINALE SCUDETTO  Nel turno di barrage il  Treviso non ha avuto problemi a centrare la semifinale scudetto. Alla âGhiradaâ i ragazzi della Benetton  superano i pari etÃ  dei Gladiatori Sanniti con il punteggio di 104-00. In semifinale se la vedranno con la Mantovani Lazio. La gara unica  Ã¨ in programma domenica 8 maggio p.v. a Roma. Anche il Petrarca Padova vince la gara di barrage contro il Femi cz Rovigo (27-22) e affronterÃ  a Parma i Crociati Rfc.  BARRAGE UNDER 20 â 1.05.2011 Benetton Treviso â Gladiatori Sanniti  104 â 00  (5-0) Classifica: Benetton Treviso punti 5;  Gladiatori Sanniti punti 0. Petrarca Padova â Femi CZ Rovigo 27 - 22 (4-1) Classifica: Petrarca Padova punti 4; Femi Cz Rovigo punti 1 Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
