[RUGBY NOTIZIE] UNDER 20, DESIGNAZIONI ARBITRALI - FASI DI SEMIFINALE, I GIORNATA
di Redazione
24/04/2013
UNDER 20, DESIGNAZIONI ARBITRALI – FASI DI SEMIFINALE, I GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del turno di semifinale
nazionale del Campionato U20 in programma domenica 28 aprile alle ore 12.30:
Under 20 – Fasi finali – Girone A – I giornata - 28.04.13 – ore 12.30
Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo arb. Trentin (Lecco)
ASR Milano v Benetton Treviso arb. Boaretto (Rovigo) – ore 13.30
Under 20 – Fasi finali – Girone B – I giornata - 28.04.13 – ore 12.30
Città di Frascati v Amatori Parma arb. Cerino (Napoli) – ore 11.00
UR Capitolina v Rugby Colorno arb. Lasagni (Arezzo)
