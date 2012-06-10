UNDER 20 E 16. AMATORI PARMA E BENETTON TREVISO CAMPIONI
Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 10 GIUGNO 2012 UNDER 20 E 16. AMATORI PARMA E BENETTON TREVISO VINCONO I RISPETTIVI CAMPIONATI DI CATEGORIA. AMATORI PARMA E BENETTON TREVISO SI AGGIUDICANO I TITOLI DI CATEGORIA. Amatori Parma e Benetton Treviso festeggiano mentre Petrarca Padova e Unione Rugb Capitolina escono sconfitte dalla finale dopo aver disputato un esaltante stagione, senza comunque demeritare. Lo spettacolo non è mancato e il folto pubblico accorso ha potuto assistere a due emozionanti partite. A Modena l’Amatori Parma centra il successo battendo il Petrarca Padova con il punteggio di 17-13 e si laurea campione d’Italia per la categoria Under 20. Partita dai due volti. Con la prima frazione tutta in mano ai ragazzi del Petrarca Padova che dopo 5 minuti andavano in meta con la seconda linea Trevisan. Sul 8-0 (drop di Mercanzin al 15) era Renzetti (parma) a ridurre lo score con una meta di ottima fattura. La ripresa era gestita dall’Amatori Parma che riusciva a segnare due mete con Quaranta e Kouassy per il momentaneo 17-8. Sul finale la meta di Fiorita portava il risultato sul 17-13 finale. A Firenze, la Benetton Treviso supera l’Unione Rugby Capitolina per 15-10 e si aggiudica la Coppa Mario Lodigiani per la categoria Under 16. Modena, AMATORI PARMA – PETRARCA PADOVA 17-13 (05-08) AMATORI PARMA: Taddei, Eid Shadi, Greco, Marchiori, Maghenzani, Torri, Renzetti (69' Orlandini), Scalvi (58' Dall'Asta), Della Ragione(41' Andreozzi), Kouassi, Chiappini, Brunelli, Quaranta, Silva, Cerasti. A disposizione: Rampini, Dall'Asta, Andreozzi, Caminada, Orlandini, Mattoccia, Spaggiari. Allenatore:De Rossi Marco PETRARCA PADOVA: Covi, Borgato (57' Ponchia), Bellini, Casalini, Dalle Carbonare, Mercanzin(69' Menegetti), Soffiato (23' Negrin), Fiorita (48' Peruzzo), Boccardo, Chimera, Longhin, Trevisan, Motolese, Ragazzi, Franceschetto. A disposizione: Peruzzo, Zebele, Negrin, Gutierrez Cevallos, Meneghetti, Ponchia, Baruffato. Allenatore: Zulian Andrea MARCATORI: al 5' mt. Trevisan nt (0-5), 15' Drop Mercanzin (0-8), 35' mt Renzetti nt. (5-8), 40' mt. Quaranta nt. (10-8), 53' mt. Kouassi tr. Taddei (17-8), 71' mt.Fiorita nt (17-13). Risultato Finale Amatori Parma 17 Petrarca Padova 13 Arbitro: Filippo Bertelli Segnalinee: Francesco Russo e Luigi Sorrentino Quarto Uomo: Mariolino Filizzola Spettatori 750 Campo in perfette condizioni Tempo perturbato Note. Cartellini Gialli. 32' Chimera (PD), 60' Dall'Asta Treviso vince il Trofeo Mario Lodigiani Firenze - Stadio Padovani - domenica 10 giugno 2012 ore 17.00 Con un ottimo secondo tempo la Benetton Treviso fa sua la finale Under 16 dell'edizione 2012 del Trofeo Mario Lodigiani. Le due compagini hanno regalato un gran bello spettacolo al folto pubblico che al Padovani di Firenze ha fatto da cornice ad una partita che si è risolta negli ultimi minuti di gioco, quando sul 10 a 10 con una bella invenzione di Iannone il Treviso ha realizzato la meta della vittoria. Ritmo alto fin dalle prime battute. L'Unione Capitolina si affida al gioco alla mano e ai calci di spostamento di Panunzi. Quest'ultimo al 10' trova il varco nella difesa trevigiana e segna tra i pali per il 7 a 0 dopo aver trasformato. La reazione del Treviso si concretizza con il calcio piazzato di Masato che accorcia le distanze al 17'. Qualche errore di troppo in attacco rende poco efficaci le successive iniziative biancoverdi e porta il match in una fase di equilibrio. Allo scadere una travolgente azione della Capitolina viene fermata irregolarmente ad un passo dalla meta da Russo, cartellino giallo per lui e si va al riposo. Il secondo tempo si apre con un Treviso arrembante, che mette sotto pressione la difesa romana. Al 12' è il bel calcio di Iannone a lanciare l'estremo Russo in meta con una volata da 50 metri. Trasforma Masato per il pareggio (10 a 10). Sulla parità l'incontro si accende e si vedono belle azioni da entrambe le parti. Negli ultimi minuti di gioco nasce da un'iniziativa di Iannone la bella meta di Ferraro che regala al Treviso la vittoria e il Trofeo Mario Lodigiani. UNIONE RUGBY CAPITOLINA - BENETTON TREVISO RUGBY: 10-15 (10-3) Marcatori: p.t.: 9' m Panunzi tr Panunzi (7-0); 17' cp Masato (7-3) ; 30' cp Panunzi (10-3) s.t.: 12' m Russo tr Masato (10-10); 26' m Ferraro (10-15). BENETTON TREVISO RUGBY: Russo, Riato, Bellio, Buzzan, Geromel, Iannone, Masato, Bottaro (16' p.t. Serrotti), Carraretto, Cavallo, Bison, Bianchini, Makelara, Ferraro, Ceccato. A disp.: Rugger, Gerotto, Matteazzi, Balzi, Casellato, Zanussi All.: Russo - Gasparini UNIONE RUGBY CAPITOLINA: Panunzi, Bartoccini (5' s.t. Colasanto), Masetti, Schiavo, Caraang, Colitti, Piccinetti, Ercolani, Bonifacio, Bonini, Mantegazza, Diana, Berardi, Nobili, Senesi. A disp.: Fratini, Ciocci, D'Ambrosio, Casarosa, Innocenti, Pianigiani. All.: Ianni - Pompili Arbitro: Rizzo (Ferrara) Gdl: Muscio, Masetti Quarto uomo: Mariotti. Note: 30' p.t. c. giallo Russo; 11' s.t. c. giallo Diana - Spettatori 700
