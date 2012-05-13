UNDER 20 E 16. FASI FINALI. RISULTATI TERZA GIORNATA
di Redazione
13/05/2012
Roma, 13 MAGGIO 2012 UNDER 20 E 16. FASI NAZIONALI. RISULTATI TERZA GIORNATA Si è giocata la terza giornata delle fasi nazionali dei campionati Under 20 e Under 16. Questi i risultati e le classifiche. FASE NAZIONALE UNDER 20 - III GIORNATA GIRONE 1 RUGBY VIADANA - VALSUGANA RUGBY PADOVA 21 – 11 (4-0) PETRARCA RUGBY PETRARCA - RUGBY CALVISANO 70 – 14 (5-0) Classifica: Petrarca Padova punti 13; Viadana Rugby punti 10; Valsugana Rugby punti 6; Calvisano Rugby punti 0. Prossimo Turno domenica 20 maggio 2012 Valsugana Rugby Padova – Rugby Viadana; Rugby Calvisano – Petrarca Padova Rugby. GIRONE 2 POL. LAZIO RUGBY 1927 - AMATORI PARMA RUGBY 22 – 32 (0-5) CROCIATI RUGBY FC - UNIONE RUGBY CAPITOLINA 10 – 08 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 12; Crociati punti 9; Unione Rugby Capitolina Rugby punti 7; Lazio Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 20 maggio 2012 Amatori Parma – Lazio Rugby; Unione Rugby Capitolina – Crociati Rfc. FASE NAZIONALE UNDER 16 - III GIORNATA GIRONE 1 CUS TORINO RUGBY - BENETTON RUGBY TREVISO 00 – 56 (0-5) RUGBY VIADANA - RUGBY VICENZA 25 – 38 (1-5) Classifica: Benetton Treviso punti 15; Rangers Vicenza punti 7; Viadana Rugby punti 6; Cus Torino punti 2. Prossimo Turno domenica 20 maggio 2012 Benetton Treviso – Cus Torino Rugby; Rugby Viadana – Rugby Vicenza. GIRONE 2 LIVORNO RUGBY – UNIONE RUGBY CAPITOLINA 00 – 30 (0-5) POL. L'AQUILA RUGBY - U.S. FIRENZE RUGBY 22 – 22 (3-2) Classifica: Unione Rugby Capitolina Rugby punti 14; Pol. L'Aquila punti 7; Firenze Rugby punti 4; Livorno punti 3. Prossimo Turno domenica 20 maggio 2012 Unione Rugby Capitolina – Livorno Rugby; Firenze – Pol. L'Aquila.
