UNDER 20 E 16. FATTI I XV CHE SCENDERANNO IN CAMPO
di Redazione
09/06/2012
UNDER 20 E 16. FATTE LE FORMAZIONI CHE SCENDERANNO IN CAMPO Tutto pronto a Modena e Firenze, città che ospitano le finali dei Campionati Nazionali Juniores riservate alle categorie Under 20 e Under 16. Allo stadio comunale di Modena andrà in scena alle ore 17.00, la gara che assegnerà il Titolo di Campione d’Italia Under 20. Arrivano alla finale il Petrarca Padova ed Amatori Parma, che hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione. Il Petrarca Padova, ha saputo sfruttare al meglio lo scontro diretto contro il Viadana. Alla fine il divario tra le due pretendenti è stato di un solo punto che tuttavia ha valso per l’accesso alla finale. Più combattuto, invece, il girone vinto dall’Amatori Parma che centra il traguardo staccando i Crociati Parma per due lunghezze. In contemporanea allo Stadio Padovani di Firenze, Benetton Treviso ed Unione Rugby Capitolina, si affronteranno per l’assegnazione della Coppa Mario Lodigiani Under 16 Le sue formazioni hanno dominato i rispettivi gironi, imponendo le maggiori qualità di organizzazione di gioco e spessore tecnico. La finale riserverà emozioni avendo a disposizione le due squadre giocatori già inseriti nelle rispettive nazionali. FINALE CAMPIONATO UNDER 20 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Modena, Impianto Comunale, via Callegarola, 80 PETRARCA PADOVA – AMATORI R. PARMA FINALE TROFEO MARIO LODIGIANI U16 – 10 giugno 2012, ore 17.00 Firenze, Stadio Padovani, via P. Paoli, 21 BENETTON TREVISO – GILBERT UNIONE RUGBY CAPITOLINA LE ULTIME DALLE SEDI In casa dell’Amatori Parma il coach Marco DE ROSSI ha definito la formazione che affronterà il Petrarca Padova. Questo il XV di partenza: Taddei, Maghenzani, Greco, Marchiorri, Eid, Torri, Renzetti, Della Ragione, Kouassy, Scalvi, Chiappini, Brunelli, Quaranta, Silva, Cerasti. In panchina: Rampini, Caminada, Andreozzi, Dall’Asta, Mattoccia, Orlandini, Spaggiari PETRARCA PADOVA “Siamo molto sereni”, commenta il tecnico dell'Under 20 del Petrarca Andrea Zulian, seconda e terza linea degli scudetti bianconeri anni '80. “Rispetto all'anno scorso, quando fummo eliminati all'ultima giornata dal Viadana, siamo un po' più tonici, e con meno infortuni. Ma sarà una gara equilibrata, i nostri avversari hanno giocatori preparati e di qualità, molti vengono anche da fuori Parma. I nostri ragazzi hanno dovuto contemperare gli ultimi impegni scolastici con questa settimana di allenamenti, e non è stato facile. L'entusiasmo è comunque alto, e comunque vada sono molto felice che i giocatori possano vivere un'esperienza del genere. E' una finale vera, e lo capiamo dall'interesse e dall'impegno con cui la Federazione e la nostra società stanno seguendo l'evento”. Lo staff tecnico è composto anche da Matteo Farsura, Pietro Monfeli e Fabio Faggiotto, mentre la squadra partirà per Modena seguita da molti tifosi, che hanno allestito, anche un pullman di sostenitori, organizzato dal Boccaccio Rugby News. La formazione annunciata: Covi, Borgato, Bellini, Casalini, Dalle Carbonare, Mercanzin, Soffiato, Fiorita, Boccardo, Chimera, Longhin, Trevisan, Motolese, Ragazzi, Franceschetto. A disp.: Peruzzo, Zebele, Negrin, Gutierrez, Meneghetti, Ponchia, Baruffato. UNDER 16 BENETTON TREVISO La formazione allenata da Dante Russo e Moreno Gasparini arriva al match più importante dopo una cavalcata stagionale di 26 incontri, di cui 25 vinti. L'unica sconfitta è arrivata proprio domenica scorsa per 20-27 nel match ormai ininfluente contro il Rugby Viadana. Assolutamente straordinari i numeri di punti fatti e subiti, con all'attivo 1186 punti e al passivo solamente 135, per una differenza di + 1051. Nella fase regionale addirittura il XV della Marca è riuscito a fare propri 88 dei 90 punti totali a disposizione. Il tecnico biancoverde Dante Russo presenta così la sfida finale di domenica: "Al momento i ragazzi sono tranquilli e ben concentrati, consapevoli di avere tutti i mezzi per fare una bella gara. Andremo a Firenze sabato per mantenere questa motivazione, anche se è naturale che poi il giorno della partita subentri un po' di tensione e nervosismo". La sensazione avuta in tutta la stagione è quella di un gruppo solido, pronto a rialzarsi sempre anche nei momenti di difficoltà. "E' un gruppo solido e ben amalgamato - conferma coach Russo - che ha sempre dimostrato il proprio valore. Siamo cresciuti molto sia tecnicamente che moralmente. Anche l'ultima sconfitta contro Viadana può farci bene dopo tante vittorie, per capire che nulla è scontato e per aumentare ancora di più la nostra voglia di vincere ed affrontare la partita nel migliore dei modi". Certo ci sarà da confrontarsi, comunque, con una scuola rugbistica, quella della Capitolina, sempre prodiga e attenta nel formare nuovi talenti. "Abbiamo affrontato i nostri prossimi avversari in amichevole quest'estate, perdendo di poco, ma era un match di preparazione e noi avevamo molti elementi fuori, quindi conta relativamente. E' una squadra solida con buoni trequarti e a livello giovanile riescono sempre a portare qualche formazione fino alle fasi finali, a testimonianza del buon lavoro che viene svolto. Sarà sicuramente un incontro combattuto". Nel contempo, lo staff tecnico biancoverde ha annunciato anche la formazione per la finale: Riccardo Russo, Mattia Geromel, Eric Buzzan, Ivan Bellio, Lorenzo Riato, Nicola Iannone, Lorenzo Masato, Gianmarco Bottaio, Giovanni Carraretto, Francesco Cavallo, Francesco Bison, Giuseppe Bianchini, Engjel Makelara, Edoardo Ferraro, Enrico Ceccato. A disposizione: Walter Osuji, Alfredo Gerotto, Giovanni Cescon, Marcello Matteazzi, Francesco Balzi, Marco Serrotti, Tommaso Zanussi. Allenatori: Dante Russo e Moreno Gasparini. UNIONE RUGBY CAPITOLINA “Ci siamo allenati bene e con grande continuità in questa settimana ma un po per tutto l’anno. Afferma il coach Marco ISCARO – Arriviamo alla finale imbattuti, come la Benetton Treviso ad eccezione di domenica scorsa, risultato che comunque era ininfluente ai fini della classifica. Noi proveremo a giocare tutti i palloni disponibili. E’ il secondo anno che arriviamo in finale. Il risultato esalta sia i ragazzi che la società. Domani ci divertiremo e spero che lo facciamo tutti i tifosi che verranno allo Stadio” La formazione: Panunzi, Caraang, Masetti Filippo, Schiavo, Colasanto, Colitti, Piccinetti, Ercolani, Bonifacio, Bovini, Mantegazza, Diana, Senesi, Nobili, Berardi. A disposizione: Fratini, Ciocci, D’Ambrosio, Casarosa, Barroccini, Innocenti, Pianigiani. All. Marco ISCARO e Fabio IANNI. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
TABELLINO ARGENTINA v ITALIA 37-22
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione